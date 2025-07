Un observatoire émirien capture un rare comète interstellaire

ABOU DHABI, 4 juillet 2025 (WAM) – Le 1er juillet, la NASA a découvert un objet céleste exceptionnel, rapidement confirmé comme étant une comète provenant d’un autre système solaire. Errant dans l’espace depuis des milliards d’années, l’objet a récemment pénétré dans notre système solaire, où il a été détecté il y a seulement quelques jours.

L’Observatoire astronomique d’Al-Khatim, situé dans le désert d’Abou Dhabi, a réussi à capturer des images de cette comète dans la soirée du jeudi 3 juillet. L’observation s’est révélée complexe en raison de la faible luminosité de l’objet, actuellement d’une magnitude de 17,5, ce qui le rend visible uniquement à l’aide de télescopes de grande taille.

La séance d’observation a duré 45 minutes, durant lesquelles 45 images ont été prises. Sur les clichés, la comète apparaît sous forme d’un point mobile, tandis que les étoiles forment des traînées lumineuses.

L’observatoire a soumis ses résultats au Centre des planètes mineures (Minor Planet Center – MPC) de l’Union astronomique internationale (UAI), devenant ainsi le premier observatoire arabe à réaliser des observations scientifiques de cette comète.

Découverte par le système de surveillance ATLAS au moyen de l’un de ses télescopes situé au Chili, la comète a d’abord été référencée sous le code provisoire « A11pl3Z », puis nommée « C/2025 N1 (ATLAS) » avant d’être désignée officiellement « 3I/ATLAS ».

Le préfixe « 3I » indique qu’il s’agit du troisième objet interstellaire jamais détecté. Le premier fut l’astéroïde ʻOumuamua en 2017, suivi de la comète 2I/Borisov en 2019.

La comète se trouve actuellement à environ 670 millions de kilomètres du Soleil et se déplace à une vitesse impressionnante de 221 000 kilomètres par heure. Elle ne représente aucune menace pour la Terre, son point le plus proche étant estimé à 240 millions de kilomètres. Elle atteindra son périhélie, soit le point le plus proche du Soleil, le 30 octobre 2025, à une distance de 210 millions de kilomètres, avec une luminosité prévue de magnitude 11.