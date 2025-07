Le Forum Hili s’exporte pour la première fois en Amérique latine : lancement du « Dialogue Hili–Amérique latine » au Brésil

ABOU DHABI, 4 juillet 2025 (WAM) – Le Centre des Émirats pour les études et les recherches stratégiques (ECSSR) et l’Académie diplomatique Anwar Gargash (AGDA) ont annoncé le lancement de la première édition régionale du Forum Hili, sous l’intitulé « Dialogue Hili–Amérique latine », qui se tiendra le 8 juillet 2025 à Rio de Janeiro, au Brésil. Cette édition se déroulera sous le thème « Relations Émirats–Amérique latine : des perspectives prometteuses », en partenariat médiatique officiel avec l’Agence de presse des Émirats (WAM).

Ce dialogue phare rassemblera un groupe éminent de décideurs politiques, d’universitaires, de diplomates et d’experts issus d’Amérique latine et des Émirats arabes unis, pour une journée entière d’échanges de haut niveau.

L’objectif est de promouvoir une compréhension mutuelle approfondie et d’explorer les opportunités de coopération dans des domaines clés tels que l’intégration économique, l’énergie verte, l’innovation technologique, la sécurité alimentaire et la connectivité Sud–Sud.

Cet événement fondateur s’inscrit dans la vision partagée de l’ECSSR et de l’AGDA, visant à établir des partenariats stratégiques internationaux de portée concrète, favorisant la collaboration scientifique avec les principales institutions intellectuelles et universitaires. Il reflète également l’engagement plus large des Émirats arabes unis en faveur de la coopération internationale et de la construction de ponts fondés sur des intérêts mutuels.

Le Dialogue Hili en Amérique latine marque le début d’une série de dialogues régionaux appelés à se tenir dans différentes régions du monde.

Le Dr Sultan Mohammed Al-Nuaimi, directeur général de l’ECSSR, a déclaré : « Le Dialogue Hili–Amérique latine initie une dynamique d’échanges constructifs entre responsables de haut niveau et penseurs à travers les continents. Ces dialogues visent à identifier des intérêts communs susceptibles de générer de nouvelles opportunités, notamment dans les domaines économique et technologique. Cette édition inaugurale constitue une plateforme idéale pour explorer des pistes de collaboration plus vastes entre les Émirats arabes unis et les nations d’Amérique latine. »

Pour sa part, Nickolay Mladenov, directeur général de l’AGDA, a affirmé : « Ce dialogue incarne notre volonté commune de bâtir des ponts stratégiques entre les Émirats arabes unis et l’Amérique latine. Dans un monde en pleine mutation, les partenariats fondés sur le respect mutuel, l’échange de connaissances et la collaboration pratique sont plus essentiels que jamais. »

Il a ajouté : « Nous sommes fiers de participer à cet événement pionnier, qui renforce non seulement les liens diplomatiques et économiques, mais investit aussi dans un avenir porté par les valeurs de durabilité, d’innovation et d’opportunités partagées. »

Le professeur Marlos Lima, directeur des relations internationales de la Fondation Getulio Vargas (FGV), qui accueille le dialogue à Rio, a déclaré : « Il est essentiel de favoriser un dialogue ouvert entre les nations pour relever les défis mondiaux complexes d’aujourd’hui. C’est un privilège d’accueillir cette initiative historique au Brésil. »

Il a souligné que le Dialogue Hili–Amérique latine reflète non seulement la convergence croissante entre les Émirats arabes unis et l’Amérique latine, mais renforce aussi le rôle fondamental de la recherche, de l’éducation et de l’élaboration de politiques dans la coopération internationale.

Le forum devrait accueillir environ 200 participants issus de 10 pays, ainsi qu’une trentaine d’intervenants. Les discussions porteront sur des thèmes stratégiques, dont l’intégration économique et les partenariats commerciaux, à travers l’exploration d’opportunités en logistique, sécurité alimentaire et énergies renouvelables.

L’agenda mettra également en lumière les enjeux liés à la transition verte et aux investissements durables, avec une attention particulière portée aux partenariats public–privé.

