Modon vend l’intégralité du projet « Wadeem » sur l’île d’Hudayriyat pour 5,5 milliards AED

ABOU DHABI, 4 juillet 2025 (WAM) – La société Modon a annoncé avoir vendu l’ensemble du projet résidentiel « Wadeem », situé sur l’île d’Hudayriyat, en seulement 72 heures après son lancement, générant un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’AED.

Avec ce résultat, Wadeem devient le lancement immobilier le plus valorisé de l’année 2025 à Abou Dhabi à ce jour.

Bill O’Regan, directeur général du groupe Modon Holding, a déclaré : « Alors que la demande pour des biens immobiliers de haute qualité situés dans des emplacements stratégiques ne cesse de croître, Modon continue de consolider sa position en tant qu’acteur de confiance dans le développement de destinations dynamiques centrées sur les personnes. Le fort engouement suscité par Wadeem témoigne de la confiance des particuliers et des investisseurs dans notre capacité à livrer des communautés résidentielles d’exception. »

Pour sa part, Ibrahim Al Maghribi, directeur général de Modon Real Estate, a affirmé : « L’accueil réservé à Wadeem et les ventes réalisées représentent une réussite remarquable et un jalon important dans la concrétisation de la vision de Modon pour l’île d’Hudayriyat. Ce lancement renforce la position d’Hudayriyat parmi les destinations résidentielles les plus recherchées d’Abou Dhabi, en offrant un niveau de qualité, de mode de vie et de diversité de choix inégalé pour les futurs résidents. »