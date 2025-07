Suqia UAE soutient la campagne communautaire humanitaire « Al Freej Fridge » avec 700 000 bouteilles d’eau

DUBAÏ, 6 juillet 2025 (WAM) – Dans le cadre de l’Initiative Mondiale Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Suqia UAE a apporté son soutien à la deuxième édition de la campagne communautaire humanitaire « Al Freej Fridge », en fournissant 700 000 bouteilles d’eau fraîche destinées à être distribuées aux ouvriers sur leurs lieux de travail à travers plusieurs zones de Dubaï.

L’initiative vise à atténuer les effets des fortes chaleurs estivales sur les travailleurs, à soutenir leur bien-être et à promouvoir les valeurs de compassion et de solidarité au sein de la communauté dubaïote.

Cette contribution s’inscrit dans le cadre du partenariat entre Suqia UAE et la campagne « Al Freej Fridge », lancée par Ferjan Dubai avec le soutien de l’Initiative Mondiale Mohammed bin Rashid Al Maktoum et en collaboration avec la Banque Alimentaire des Émirats. La campagne ambitionne de distribuer deux millions de bouteilles d’eau, de jus et de rafraîchissements glacés aux ouvriers de Dubaï d’ici au 23 août.

Les bénéficiaires ciblés sont principalement les agents de propreté, les ouvriers du bâtiment, les livreurs, ainsi que les équipes chargées de l’aménagement paysager et des travaux routiers. L’objectif est de réduire les risques sanitaires liés aux températures extrêmes, tels que la déshydratation ou les coups de chaleur.

Mohammed Abdulkareem Al Shamsi, directeur exécutif par intérim de Suqia UAE, a déclaré : « Nous sommes heureux de soutenir la deuxième édition de la campagne humanitaire communautaire ‘Al Freej Fridge’ en fournissant près de 700 000 bouteilles d’eau. Cette initiative a un impact concret sur la vie des travailleurs et contribue à atténuer les risques pour leur santé liés à la chaleur estivale. Elle incarne également les valeurs fondamentales de la communauté des Émirats arabes unis. En cette Année de la communauté, Suqia UAE réaffirme son engagement à collaborer avec ses partenaires locaux et internationaux pour mettre en œuvre des projets durables qui améliorent la qualité de vie. »

De son côté, Ibrahim Al Balooshi, directeur du développement durable et des partenariats au sein de l’Initiative Mondiale Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBRGI), a exprimé sa gratitude envers Suqia UAE pour son soutien généreux. Il a souligné que cette contribution constitue un pilier essentiel pour atteindre les objectifs de la campagne et étendre sa portée auprès d’un plus grand nombre de travailleurs à Dubaï.

Il a également noté que cette initiative bénéficie d’une large participation d’entités gouvernementales et d’entreprises privées, traduisant leur engagement envers leur responsabilité sociale et leur soutien constant à ceux qui œuvrent quotidiennement sur les chantiers pour le développement de la ville.

Les bouteilles d’eau fournies par Suqia UAE sont distribuées à l’aide de véhicules réfrigérés qui sillonnent la ville et sont également stockées dans des réfrigérateurs fixes installés dans les logements des ouvriers, ce qui renforce considérablement l’impact et la portée de la campagne.

Le soutien de Suqia UAE à cette initiative communautaire souligne son rôle de premier plan dans les actions humanitaires et son alignement avec les objectifs de solidarité sociale et de protection des groupes vulnérables exposés aux conditions climatiques extrêmes.

La première édition de la campagne « Al Freej Fridge », organisée à l’été 2024, avait permis de distribuer un million de bouteilles d’eau et de boissons fraîches, recevant un large soutien de la part des secteurs public et privé.

Ferjan Dubai est une entreprise sociale engagée à renforcer les liens communautaires dans les quartiers résidentiels de Dubaï. Elle vise à favoriser la confiance et la communication entre les habitants et les institutions, en promouvant le volontariat et l’engagement civique.

Suqia UAE, organisation à but non lucratif placée sous l’égide de l’Initiative Mondiale Mohammed bin Rashid Al Maktoum, œuvre à la recherche de solutions face à la rareté de l’eau et s’engage à fournir de l’eau potable aux communautés confrontées à des pénuries ou à des sources contaminées, tout en intégrant des technologies innovantes et durables dans la lutte contre la crise hydrique mondiale.