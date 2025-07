Le prince héritier d’Abou Dhabi conduit la délégation des Émirats arabes unis au 17e Sommet des BRICS à Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, 6 juillet 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi, a conduit la délégation des Émirats arabes unis au 17e Sommet des BRICS, inauguré à Rio de Janeiro, au Brésil, par Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil.

Le sommet de cette année, présidé par le Brésil, se tient sous le thème : « Renforcer la coopération Sud-Sud pour une gouvernance plus inclusive et durable », avec la participation des chefs d’État et de gouvernement des pays membres des BRICS, des dirigeants d’États invités ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales.

Lors du sommet, Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan a prononcé le discours des Émirats arabes unis, transmettant les salutations du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan aux pays participants, accompagnées de ses vœux sincères pour le succès du sommet dans le renforcement de partenariats internationaux équilibrés, fondés sur la coopération, le développement et le respect mutuel.

Son Altesse a souligné l’importance des BRICS en tant que plateforme essentielle pour promouvoir la compréhension mutuelle et atteindre une convergence stratégique face aux défis mondiaux pressants, qu’ils soient économiques, humanitaires ou liés aux tensions géopolitiques croissantes.

Il a insisté sur le fait que la construction de partenariats solides fondés sur le développement durable et la prospérité partagée contribuera à faire progresser les intérêts communs des nations et à améliorer le bien-être de leurs peuples.

Réaffirmant l’engagement des Émirats arabes unis en faveur du dialogue constructif et de l’intégration économique comme piliers de la stabilité mondiale, Son Altesse a souligné le soutien de son pays à l’élargissement du groupe BRICS, dans le but de renforcer la coopération stratégique entre les pays, les blocs régionaux et les organisations internationales.

Le sommet a comporté une session de dialogue de haut niveau réunissant les dirigeants des BRICS et les chefs de délégations, consacrée à des enjeux économiques et de développement majeurs d’intérêt commun. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les pays du Sud global, la réforme des systèmes de gouvernance mondiale, la promotion de l’utilisation des monnaies locales dans les échanges commerciaux, l’accélération de la transition vers une économie verte, la mise en place de mécanismes de financement climatique et la gouvernance responsable des technologies d’intelligence artificielle.

Les participants ont également souligné l’importance de renforcer les partenariats dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé et de la technologie, réaffirmant l’engagement des pays BRICS en faveur d’un développement inclusif et durable, répondant aux aspirations des peuples du monde entier.

Les Émirats arabes unis participent pour la deuxième fois au sommet en tant que membre du groupe BRICS, créé en 2009 pour renforcer la coopération politique et économique entre les économies émergentes.