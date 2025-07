Pas de visa doré pour les investisseurs en monnaie numérique aux EAU, les autorités précisent

ABOU DHABI, 6 juillet 2025 (WAM) – L’Autorité fédérale pour l'identité, la citoyenneté, les douanes et la sécurité des ports (ICP), l'Autorité des valeurs mobilières et des matières premières (SCA), ainsi que l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) ont publié une déclaration conjointe réfutant les informations diffusées sur certains sites web et réseaux sociaux, selon lesquelles les Émirats arabes unis accorderaient des visas dorés aux investisseurs en monnaies numériques.

L’ICP a précisé que les visas dorés sont délivrés selon des critères et des cadres clairement définis et officiellement approuvés, qui n’incluent pas les investisseurs en actifs numériques.

Les catégories éligibles à ce programme comprennent les investisseurs immobiliers, les entrepreneurs, les talents exceptionnels, les scientifiques et spécialistes, les meilleurs étudiants et diplômés, les pionniers humanitaires, ainsi que les personnels de première ligne.

De son côté, la SCA a réaffirmé son attachement aux normes internationales dans la régulation du secteur financier et des services de valeurs mobilières aux Émirats arabes unis. Elle a souligné que ses procédures visent à garantir transparence et crédibilité, tout en renforçant la confiance des investisseurs à l’échelle locale et internationale, conformément aux objectifs stratégiques du pays visant à attirer des capitaux de qualité et à promouvoir un environnement d’investissement durable.

L’autorité a également confirmé que les investissements en cryptomonnaies sont soumis à une réglementation distincte et qu’ils ne sont aucunement liés à l’éligibilité au visa doré. Elle a appelé les investisseurs à s’informer uniquement par le biais de sources officielles fiables afin d’éviter la désinformation ou les tentatives de fraude.

De même, VARA a démenti toute affirmation concernant l’octroi de visas dorés aux investisseurs dans les actifs virtuels à Dubaï. Elle a exhorté les investisseurs et les consommateurs à ne traiter qu’avec des entreprises dûment agréées et réglementées lorsqu’il s’agit de services et d’investissements liés aux actifs numériques.

L’Autorité a réaffirmé son engagement envers les normes les plus strictes en matière de gestion des risques et de coopération avec la SCA ainsi que les autorités fédérales et locales concernées afin de maintenir un environnement opérationnel sécurisé centré sur la protection des consommateurs. Elle a également précisé que les entreprises agréées par VARA doivent se conformer scrupuleusement aux procédures de visa établies par le gouvernement de Dubaï et les autorités fédérales compétentes. Elle a notamment clarifié que la société TON ne dispose d’aucune licence ni d’aucune régulation émise par VARA.

Les trois autorités ont collectivement appelé le public et les investisseurs à la prudence, les incitant à se référer exclusivement aux sites officiels du gouvernement et aux canaux de communication agréés pour toute information fiable. Elles ont mis en garde contre les publicités non vérifiées ou les offres circulant en ligne.

Pour toute information détaillée concernant les conditions d’octroi du visa doré, il est recommandé de consulter le site officiel de l’ICP :

http://www.icp.gov.ae