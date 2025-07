La Chine inaugure à Xiamen un Centre d’excellence douanière des BRICS pour renforcer la coopération économique

XIAMEN (Chine), 7 juillet 2025 (WAM) – Le Centre d’excellence douanière des BRICS a été officiellement inauguré dimanche à Xiamen, dans la province du Fujian, à l’est de la Chine, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération économique et commerciale entre les pays membres des BRICS.

Ce centre s’inscrit dans le cadre du programme de partenariat pour la coopération douanière intelligente, une initiative lancée par la Chine visant à favoriser le développement conjoint et l’innovation technologique dans le domaine des douanes au sein des BRICS.

Selon la chaîne de télévision publique CCTV, le centre a lancé un site web dédié à la coopération douanière intelligente ainsi qu’une plateforme de renforcement des capacités. Il sert également de vitrine pour les expériences de la Chine dans la modernisation douanière afin de soutenir un développement coordonné entre les pays membres.

Proposé par le président chinois Xi Jinping lors du Dialogue BRICS Plus de 2023 en Afrique du Sud, le programme ambitionne de stimuler l’innovation technologique dans le secteur douanier, de promouvoir la transformation numérique et de réduire la fracture numérique, contribuant ainsi à relever plus efficacement les défis mondiaux.