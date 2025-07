TRENDS Research & Advisory inaugure un bureau virtuel à Paris

ABOU DHABI, 7 juillet 2025 (WAM) – Le centre TRENDS Research & Advisory a annoncé le lancement de son bureau virtuel à Paris, une initiative stratégique visant à renforcer la communication scientifique et la coopération entre les centres de recherche à l’échelle régionale et internationale. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie de recherche globale du centre, qui met l’accent sur la production de savoir à fort impact, notamment dans les études prospectives.

Ce nouveau bureau repose sur une infrastructure numérique avancée, permettant l’organisation d’événements scientifiques et de symposiums virtuels, ainsi que la production de contenus intellectuels diversifiés en arabe et en français, accessibles via les plateformes numériques de TRENDS.

La cérémonie virtuelle d’inauguration a réuni un groupe éminent de chercheurs, de partenaires internationaux et de représentants d’institutions académiques et intellectuelles en France et dans le monde arabe. Une présentation a été faite sur les objectifs du bureau et son programme pour la période à venir.

Le bureau de TRENDS à Paris poursuit plusieurs objectifs, notamment le renforcement de la connectivité académique par l’établissement de partenariats efficaces entre les centres de recherche, les universités et les instituts du monde arabe et de l’espace francophone. Il vise également à promouvoir des projets de recherche conjoints et à favoriser l’échange d’expertises, en mettant l’accent sur la coopération avec la France, considérée comme un pôle central de la recherche francophone.

Le bureau s’attachera en outre à suivre et analyser la production intellectuelle en langue française, en particulier dans les domaines de la numérisation, de l’intelligence artificielle, des mutations géopolitiques, ainsi que des enjeux sociaux et environnementaux, en vue de la traduire ou de la vulgariser pour les lecteurs arabophones.

Par ailleurs, le bureau encouragera les initiatives de traduction et de publication conjointes, en favorisant la traduction d’ouvrages et d’études de qualité entre l’arabe et le français afin de stimuler les échanges intellectuels et culturels.

Le Dr Mohammed Abdullah Al-Ali, Directeur général de TRENDS, a souligné que cette initiative pionnière visant à lancer un nouveau bureau à Paris contribue à enrichir le paysage scientifique mondial et à appuyer la collaboration internationale en matière de recherche.

Il a ajouté qu’elle reflète l’engagement du centre à promouvoir la recherche scientifique, l’innovation et le savoir en tant qu’outils fondamentaux pour le développement durable et le bien-être humain.