Le prince héritier d’Abou Dhabi conclut sa visite au Brésil

RIO DE JANEIRO, 7 juillet 2025, WAM – Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dhabi, a conclu une visite au Brésil à la tête de la délégation des Émirats arabes unis ayant participé au 17e sommet des BRICS, qui s'est tenu à Rio de Janeiro, représentant le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed a exprimé sa gratitude et ses remerciements pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité réservés à la délégation émirienne par le Brésil. Il a adressé ses meilleurs vœux de progrès continu, de développement et de prospérité à la République fédérative du Brésil et à son peuple.

Cheikh Khaled était accompagné d'une délégation composée de : Reem Al Hashimy, ministre d’État à la Coopération internationale ; Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du Commerce extérieur ; Ahmed Ali Al Sayegh, ministre d’État ; Saif Saeed Ghobash, secrétaire général du Conseil exécutif d’Abou Dhabi et président du Bureau du prince héritier ; Maryam Eid AlMheiri, présidente du Bureau des médias d’Abou Dhabi et conseillère aux relations stratégiques à la Cour du prince héritier ; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministre adjoint des Affaires étrangères chargé des affaires économiques et commerciales ; Saleh Ahmad Salem Alsuwaidi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Brésil.