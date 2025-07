Le WGES 2025 explorera le rôle de la technologie et de l’innovation dans le renforcement de la sécurité climatique

DUBAÏ, 7 juillet 2025, WAM – Placé sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï, le Sommet mondial de l’économie verte (WGES) a consolidé sa position en tant que catalyseur de l’action climatique mondiale et plateforme stratégique destinée à soutenir les sociétés les plus vulnérables face aux effets du changement climatique.

Le sommet y parvient en mettant en avant des solutions concrètes et réalisables pour renforcer la sécurité climatique.

Organisée par le Conseil suprême de l’énergie de Dubaï, l’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA) et l’Organisation mondiale de l’économie verte (WGEO), la 11e édition du sommet se tiendra les 1er et 2 octobre 2025 au Dubai World Trade Centre, sous le thème : « Innover avec impact : Accélérer l’avenir de l’économie verte ».

Cette année, le sommet explorera le rôle des technologies modernes dans le soutien aux sociétés en développement et dans le renforcement de leur capacité d’adaptation aux défis climatiques.

Le pilier « Technologie et innovation » mettra en lumière l’utilisation des technologies de rupture de la quatrième révolution industrielle, telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT), pour optimiser l’intégration des énergies renouvelables, améliorer l’analytique prédictive et renforcer la surveillance des émissions de carbone.

Le sommet abordera également les solutions de stockage de l’énergie et l’importance de la collaboration entre les secteurs public et privé dans le développement et le déploiement de technologies vertes, tout en mettant en avant des projets intelligents soutenant des objectifs de durabilité à long terme.

Saeed Mohammed Al Tayer, vice-président du Conseil suprême de l’énergie de Dubaï, directeur général et PDG de DEWA, et président du WGEO, a souligné que l’organisation du WGES à Dubaï reflète le rôle de leader des Émirats arabes unis dans la promotion de l’action climatique mondiale, en offrant une plateforme de dialogue sur les solutions innovantes accélérant la transition vers une économie verte.

« Le changement climatique représente une menace majeure pour les sociétés en développement, qui manquent souvent des infrastructures et des ressources nécessaires pour faire face aux conditions météorologiques extrêmes. Garantir la sécurité climatique pour ces sociétés exige une intégration des efforts et une mobilisation des technologies de la quatrième révolution industrielle de manière juste et inclusive. C’est dans cette optique que le Sommet mondial de l’économie verte souligne l’importance d’autonomiser ces communautés grâce à des technologies appropriées. Il s’agit de la voie la plus efficace pour garantir la sécurité climatique des sociétés les plus vulnérables. Le sommet vise également à encourager l’innovation responsable, à renforcer la coopération internationale et à mobiliser les financements nécessaires pour mettre en œuvre des solutions concrètes face aux effets du changement climatique », a déclaré Al Tayer.

L’édition 2025 du WGES mettra l’accent sur l’accélération du transfert de technologies et de connaissances au profit des sociétés en développement, afin d’améliorer leur capacité d’adaptation aux effets du changement climatique. Le sommet plaidera également en faveur d’un environnement réglementaire et législatif résilient, propice à l’adoption et à l’expansion des technologies émergentes, en particulier dans les pays les moins préparés.