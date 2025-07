Des intempéries provoquent inondations et glissements de terrain en Italie

ROME, 7 juillet 2025 (WAM) – Plusieurs régions italiennes, notamment Rome et le Piémont, ont été confrontées à de violentes intempéries après une intense vague de chaleur, entraînant des inondations soudaines, des glissements de terrain et la déclaration d’un état d’alerte par les autorités locales.

Selon des sources médiatiques, de fortes pluies accompagnées d’orages et de grêle ont perturbé la circulation dans la capitale et causé des dommages à de nombreux véhicules.

Dans le nord du pays, la région du Piémont a subi des vents violents et de fortes précipitations, provoquant l’effondrement partiel du toit d’un bâtiment, des éboulements et la chute de débris sur les routes. Les équipes de pompiers ont effectué plus de 500 interventions, tandis que les services de sécurité ont été mobilisés pour dégager les arbres tombés. Une femme a perdu la vie après avoir été frappée par un arbre déraciné.

Le service météorologique italien a attribué cet épisode de météo extrême au fort contraste entre la récente vague de chaleur et l’arrivée d’une masse d’air froid, générant ainsi de puissants orages, des précipitations intenses et des rafales de vent dépassant les 100 kilomètres par heure.