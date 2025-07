Sharjah Charity International inspecte l’avancement des projets humanitaires en Sierra Leone

CHARJAH, 8 juillet 2025 (WAM) – Une délégation de l’organisation Sharjah Charity International (SCI) a récemment achevé une visite de terrain de cinq jours en République de Sierra Leone, au cours de laquelle elle a supervisé l’avancement des projets caritatifs en cours dans plusieurs régions du pays.

Cette mission avait également pour objectif d’évaluer des initiatives humanitaires et de développement urgentes, ainsi que des projets urbains et de construction destinés à soutenir les communautés les plus défavorisées.

La visite a compris des déplacements sur le terrain dans la capitale, Freetown, ainsi que dans la ville de Kenema, afin d’examiner l’état d’avancement des projets en cours, d’identifier les défis rencontrés dans leur mise en œuvre, et d’élaborer des stratégies pratiques garantissant la pérennité de leur impact et l’atteinte des objectifs fixés.

Ali Al Rashidi, responsable du secteur des projets extérieurs et de l’aide au sein de la SCI, a indiqué que l’équipe avait suivi de près l’évolution de plusieurs projets, en mettant l’accent sur l’identification des besoins les plus urgents nécessitant une intervention. Il a qualifié cette visite d’opportunité pour la mise en œuvre directe d’initiatives d’autonomisation, notamment à travers la distribution d’outils de production générateurs de revenus et le recueil de témoignages illustrant l’impact de l’action humanitaire sur la vie des bénéficiaires.