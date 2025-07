L’AFC et les Nations Unies renforcent leur coopération pour promouvoir le développement durable par le football en Asie

KUALA LUMPUR, 8 juillet 2025 (WAM) – La Confédération asiatique de football (AFC) et l’initiative « Football for the Goals » (FFTG) des Nations Unies ont réaffirmé aujourd’hui leur engagement commun à mobiliser le pouvoir du football pour favoriser le développement social à travers l’Asie, en s’appuyant sur un nombre croissant d’acteurs du football désormais alignés avec la plateforme des Objectifs de développement durable (ODD) du FFTG.

L’Association de football d’Indonésie, la Fédération chinoise de football et la Fédération philippine de football figurent parmi les dernières fédérations candidates, portant à 20 le nombre total d’associations membres (MA) et d’associations régionales (RA) de l’AFC actuellement en cours d’examen.

Par ailleurs, les fédérations de Thaïlande, du Brunei Darussalam, du Tadjikistan et des Maldives ont rejoint les huit membres déjà enregistrés.

À travers le programme FFTG, les organisations du football s’engagent à promouvoir les ODD en adoptant des pratiques responsables, en défendant l’inclusion sociale, et en alignant leurs communications sur les messages du développement durable. L’adhésion est volontaire, non contraignante et sans obligation financière, ce qui en fait une plateforme accessible et stratégique pour les 47 MA et cinq RA de l’AFC.

« Nous nous réjouissons de l’implication croissante de nos MA et RA dans l’initiative FFTG. Ce mouvement témoigne d’une prise de conscience grandissante du rôle unique du football dans la construction de sociétés inclusives, équitables et résilientes à travers le continent », a déclaré Vahid Kardany, secrétaire de la Fondation AFC Dream Asia et secrétaire général adjoint de l’AFC chargé des associations membres.

La Conférence 2025 de la Fondation AFC Dream Asia se tiendra le 15 octobre 2025 à Riyad, en Arabie saoudite, en collaboration avec le Secrétariat du FFTG des Nations Unies. Cet événement rassemblera les parties prenantes du football, les agences onusiennes, les ONG et la société civile, afin d’échanger des connaissances et de renforcer la coopération en matière de développement durable par le sport.

Kardany a ajouté que la Fondation Dream Asia, en partenariat avec le FFTG, joue un rôle clé en accompagnant les instances footballistiques du continent dans leur alignement avec les principes fondamentaux du programme. Elle agit comme facilitateur continental, guidant et soutenant les MA et RA dans leurs démarches d’adhésion et d’engagement.

Robert Skinner, directeur des partenariats et de l’engagement mondial au Département de la communication globale de l’ONU, a déclaré : « Lorsque le football et les Nations Unies unissent leurs forces, ils envoient un message fort : les ODD sont l’affaire de tous, et chaque but compte. Football for the Goals est fier de sa collaboration avec l’AFC pour la prochaine conférence de la Fondation Dream Asia, une étape importante pour faire progresser le rôle du football dans le développement durable de la région. »

Lancée par les Nations Unies, l’initiative Football for the Goals vise à exploiter l’influence du football en faveur des ODD. Elle mobilise clubs, ligues, fédérations et joueurs pour sensibiliser, encourager les partenariats et entreprendre des actions concrètes au service des populations et de la planète.