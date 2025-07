L’Eurogroupe réélit Paschal Donohoe à la présidence pour un troisième mandat

BRUXELLES, 8 juillet 2025 (WAM) – Le ministre irlandais des Finances, Paschal Donohoe, a été réélu lundi, par consensus, à la présidence de l'Eurogroupe pour un troisième mandat consécutif. Son nouveau mandat, d’une durée de deux ans et demi, débutera le 13 juillet 2025.

Paschal Donohoe occupe ce poste depuis le 13 juillet 2020.

Dans une déclaration publiée à l’issue de sa réélection, M. Donohoe a affirmé : « Comme je m’y étais engagé auprès des ministres en 2020, j’ai été – et je resterai – un médiateur sincère et impartial dans nos négociations, veillant à ce que toutes les voix et toutes les positions soient entendues et prises en compte. »

Il a ajouté que son rôle au cours de ce nouveau mandat consistera à « renforcer davantage notre union monétaire et à favoriser des avancées concrètes dans nos principaux axes de travail – de la coordination budgétaire à l’Union des marchés de capitaux, en passant par l’euro numérique et l’Union bancaire ».

M. Donohoe a souligné qu’une zone euro plus forte et plus compétitive renforcerait le rôle international de la monnaie unique et contribuerait à accroître la résilience et la prospérité des États membres.

L'Eurogroupe est un organe informel, créé en 1997, qui réunit les ministres des Finances des pays membres de la zone euro afin de débattre des questions relevant de leurs responsabilités communes liées à l’euro. Il a pour mission principale de garantir une coordination étroite des politiques économiques au sein de la zone euro et de favoriser les conditions d’une croissance économique renforcée.