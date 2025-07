Les Émirats approuvent le premier traitement oral mondial contre un trouble immunitaire rare

ABOU DHABI, 8 juillet 2025 (WAM) – L’Autorité des Émirats pour les médicaments (Emirates Drug Establishment) a annoncé aujourd’hui l’approbation du médicament « Rilzabrutinib », premier inhibiteur oral de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), destiné au traitement de la thrombopénie immunologique (ITP), une maladie auto-immune rare qui touche entre 2 et 5 personnes pour 100 000 dans le monde.

Cette autorisation constitue une première mondiale, illustrant le rôle de chef de file des Émirats arabes unis dans l’accélération de l’accès aux traitements innovants et dans la réponse proactive aux besoins médicaux non satisfaits.

Une avancée thérapeutique majeure

L’approbation de ce traitement revêt une importance exceptionnelle pour les patients atteints de thrombopénie immunologique aux Émirats arabes unis et dans la région, leur offrant un accès anticipé à une thérapie novatrice capable d’accélérer leur prise en charge et d’améliorer de manière tangible leur qualité de vie.

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement stratégique de l’État à attirer et à fournir des traitements de pointe, conformes aux normes et protocoles thérapeutiques les plus rigoureux à l’échelle mondiale.

Développé par la société biopharmaceutique internationale Sanofi, le « Rilzabrutinib » introduit une approche thérapeutique inédite visant à rétablir l’équilibre du système immunitaire en s’attaquant à la cause sous-jacente de la maladie. En augmentant le nombre de plaquettes sanguines, il agit à la fois sur les symptômes cliniques et sur les mécanismes immunopathologiques de la pathologie.

Les essais cliniques ont révélé des résultats prometteurs, avec une amélioration notable de l’état de santé des patients.

Un modèle d’agilité réglementaire

Son Excellence la Dre Fatima Al Kaabi, directrice générale de l’Autorité des Émirats pour les médicaments, a souligné que cette approbation témoigne de l’engagement des Émirats à fournir les traitements les plus récents à l’échelle mondiale et renforce leur position en tant que plateforme de référence pour l’accélération de la mise à disposition des médicaments innovants.

Elle a précisé que cette étape stratégique s’inscrit dans le cadre de la politique de sécurité pharmaceutique de l’Autorité, fondée sur l’adoption de protocoles thérapeutiques avancés et sur la facilitation des procédures réglementaires en partenariat avec les acteurs internationaux.

La Dre Al Kaabi a également salué le succès des politiques proactives des Émirats dans le développement d’un environnement réglementaire agile, propice à l’innovation et garantissant un accès rapide des patients aux thérapies avancées. Elle a réaffirmé l’engagement de l’Autorité à accélérer les processus d’homologation et à renforcer la coopération internationale, consolidant ainsi la position des Émirats comme hub régional de l’innovation pharmaceutique.

Elle a ajouté que l’approbation du « Rilzabrutinib » reflète la volonté de l’Autorité des Émirats pour les médicaments de promouvoir l’accès rapide aux traitements innovants à fort impact, notamment dans les domaines des maladies rares et chroniques, par le biais d’une stratégie proactive fondée sur l’innovation et les partenariats globaux, conformément aux standards les plus élevés de sécurité et d’efficacité.

Un partenariat au service des patients

De son côté, Preeti Futnani, directrice générale de Sanofi pour les soins spécialisés en Arabie saoudite et dans les pays du Golfe, s’est félicitée de cette collaboration fructueuse avec l’Autorité des Émirats pour les médicaments, saluant un partenariat qui permet de mettre à disposition des patients un traitement de pointe contre la thrombopénie immunologique.

Elle a réaffirmé l’engagement commun à fournir des solutions thérapeutiques avancées répondant aux besoins médicaux les plus pressants des patients dans la région.