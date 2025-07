Les Émirats arabes unis parmi les dix premiers partenaires commerciaux mondiaux de l’Union économique eurasiatique

ABOU DHABI, 8 juillet 2025 (WAM) – Andreï Slepnev, ministre en charge du commerce à la Commission économique eurasiatique, a affirmé que l’Accord de partenariat économique global (CEPA) entre les Émirats arabes unis et l’Union économique eurasiatique (UEEA) constitue une étape stratégique dans le renforcement de la coopération économique entre les deux parties.

Dans une déclaration à l’Agence de presse des Émirats (WAM), il a souligné que cet accord soutiendra les efforts de diversification commerciale et favorisera les flux d’investissements mutuels.

Une croissance bilatérale dynamique

M. Slepnev a indiqué que les Émirats arabes unis figurent parmi les partenaires commerciaux les plus importants pour les pays de l’UEEA, leur part dans le commerce extérieur total de l’Union ayant atteint 2 %, ce qui place les Émirats parmi les dix premiers partenaires mondiaux de l’Union.

Il a précisé que les exportations de l’UEEA vers les Émirats ont été multipliées par quatre au cours des deux dernières années, tandis que les exportations émiraties vers les marchés de l’Union ont enregistré une hausse de plus de 50 %, témoignant de la solidité des relations économiques entre les deux parties.

Le ministre a déclaré que les Émirats arabes unis sont devenus, dans ce contexte de croissance accélérée, une plateforme commerciale majeure pour l’ensemble des pays de l’Union, dépassant ainsi des partenaires mondiaux traditionnels tels que le Japon, le Brésil, l’Égypte et le Vietnam.

Accès accru aux marchés et réduction des barrières douanières

M. Slepnev a précisé que l’accord CEPA vise à renforcer cette dynamique en éliminant les restrictions douanières et en élargissant le champ des échanges commerciaux. Il a été convenu de réduire les droits de douane sur plus de 85 % des produits, faisant passer la protection douanière sur les produits de l’Union dans le marché émirati de 5 % à 0,6 %, et sur les produits émiratis dans les marchés de l’Union de 5,9 % à 1,5 %.

La liste des produits concernés du côté de l’Union comprend, entre autres, les métaux (acier, aluminium), les produits pétrochimiques, les biens de consommation, les moyens de transport, les produits en bois, ainsi que les produits agricoles transformés, tels que les produits laitiers, les confiseries et les conserves alimentaires.

En contrepartie, les Émirats bénéficieront d’un accès élargi au marché de l’Union dans des catégories stratégiques telles que les polymères – notamment le polyéthylène et le polypropylène – ainsi que d’autres produits de consommation comme les cosmétiques et les appareils électroménagers.

Une passerelle stratégique pour l’Eurasie

M. Slepnev a souligné que cet accord offre des opportunités concrètes aux entreprises émiraties désireuses d’étendre leur présence sur les marchés de l’Union, qui regroupent plus de 180 millions de consommateurs, et ce dans un contexte marqué par de profondes mutations dans les dynamiques du commerce mondial.

Il a également salué le rôle des Émirats en tant que partenaire stratégique de l’Union économique eurasiatique, grâce à leur position géographique privilégiée, à leurs infrastructures de pointe, ainsi qu’à leurs politiques économiques et d’investissement attractives.

Selon lui, les Émirats jouent un rôle de passerelle commerciale essentielle permettant aux pays de l’UEEA d’accéder aux marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, en particulier à travers leur stratégie d’expansion active des partenariats commerciaux internationaux.

Il a enfin précisé que l’accord CEPA met l’accent sur des secteurs prioritaires, au premier rang desquels figurent l’agriculture et l’industrie, en raison de leur importance stratégique pour les deux parties.