La République démocratique du Congo enregistre une hausse de 1,22 % du prix du cacao à l’export

KINSHASA, 8 juillet 2025 (WAM) – Le prix du cacao, produit d’exportation stratégique de la République démocratique du Congo (RDC), a enregistré une hausse de 1,22 % sur les marchés internationaux au cours de la semaine du 7 au 12 juillet 2025, atteignant 8,3 dollars américains le kilogramme, contre 8,2 dollars la semaine précédente, selon un communiqué consulté lundi par l’Agence congolaise de presse (ACP).

Dans son bulletin hebdomadaire, la Commission nationale des mercuriales relevant du ministère congolais du Commerce extérieur a indiqué que « le cacao connaît une légère progression sur les marchés internationaux, s’échangeant à 8,3 dollars américains le kilogramme, contre 8,2 dollars la semaine précédente, soit une hausse de 1,22 % ».

Le document rappelle que le prix du cacao a connu plusieurs fluctuations au cours des dernières semaines. Entre le 2 et le 7 juin 2025, puis entre le 9 et le 14 juin 2025, le produit avait enregistré des baisses respectives de 9,12 % et 3,74 %, s’échangeant à 9,37 USD, puis à 9,02 USD le kilogramme, contre 10,31 USD et 9,37 USD les semaines précédentes.

En revanche, au cours de la semaine du 16 au 21 juin 2025, le cacao avait connu une reprise, passant de 9,02 USD à 9,39 USD le kilogramme, soit une hausse de 4,10 %.

Toutefois, une chute notable a été enregistrée durant la semaine du 30 juin au 5 juillet 2025, le prix du cacao ayant reculé à 8,2 USD le kilogramme, contre 9,16 USD la semaine précédente, enregistrant ainsi une baisse de 10,48 %.

Selon la même source, les variations observées sur les prix des produits agricoles, forestiers et miniers à l’exportation sont étroitement liées à la dynamique de l’offre et de la demande sur les marchés internationaux, ainsi qu’aux conditions de la chaîne logistique mondiale.

Le communiqué souligne que ces fluctuations ont un impact direct sur l’économie congolaise, fortement tributaire des exportations de matières premières, notamment dans le secteur minier.

En République démocratique du Congo, les principales zones de production de cacao sont situées dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Équateur. Selon les données de la Banque centrale du Congo (BCC), les exportations issues de ce secteur ont généré plus de 50 millions de dollars américains en 2023.