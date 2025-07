Hamad Al Charqi et Mansour bin Zayed inaugurent l’Hôpital Cheikh Khalifa à Fujairah

FUJAIRAH, 8 juillet 2025 (WAM) – Sous le patronage du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Son Altesse Cheikh Hamad bin Mohammed Al Charqi, membre du Conseil suprême et souverain de Fujairah, et Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, ont inauguré officiellement l’Hôpital Cheikh Khalifa à Fujairah.

Ce projet de santé avancé, réalisé dans le cadre des initiatives présidentielles, a été achevé pour un coût total de 843 millions de dirhams. Étalé sur 89 000 m², il dispose actuellement de 222 lits, extensibles à plus de 350, et offre des services médicaux spécialisés de niveau tertiaire.

L’établissement comprend trois centres d’excellence : traitement des brûlures, rééducation, et traumatologie, dotés d’équipements médicaux de dernière génération. Il abrite également 55 services de consultation externes, un service d’urgences, des unités de soins intensifs, et des suites VIP.

Cheikh Hamad a salué les efforts du président pour renforcer le système de santé aux Émirats, tandis que Cheikh Mansour a souligné l’importance de ce projet dans la stratégie nationale de développement durable et d’innovation dans les soins de santé.

L’hôpital est géré par le Bureau Médical, relevant de PureHealth, dans le cadre des initiatives présidentielles, et s’inscrit dans la volonté de former une nouvelle génération de professionnels émiratis qualifiés.