Le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement inaugure la mise en œuvre de l’Aéroport international de Maafaru aux Maldives

ABOU DHABI, 8 juillet 2025 (WAM) – Le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement (ADFD) a inauguré aujourd’hui, dans le cadre de son partenariat stratégique avec la République des Maldives, la mise en œuvre du projet de l’Aéroport international de Maafaru, financé à hauteur de 367 millions d’AED.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté commune de promouvoir les secteurs stratégiques et de soutenir un avenir prospère et durable pour les Maldives.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de Mohamed Saeed, ministre du Développement économique et du Commerce de la République des Maldives, du Dr Abdulla Muththalib, ministre de la Construction, du Logement et des Infrastructures, ainsi que de Mohamed Saif Al Suwaidi, directeur général du Fonds d’Abou Dhabi pour le développement, aux côtés de hauts responsables des deux parties.

Le Fonds d’Abou Dhabi a joué un rôle central dans la réalisation de cet aéroport, dont la piste s’étend sur 2 850 mètres de long et 45 mètres de large, capable d’accueillir plusieurs appareils de type Airbus A330 et Boeing B-777. Ce projet stratégique vise à répondre à la hausse du trafic passagers, tout en assurant une desserte optimale vers sept complexes hôteliers de luxe situés dans l’archipel et les régions environnantes.

Mohamed Saeed a exprimé sa profonde gratitude envers Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président de l’État, pour son engagement constant en faveur du développement durable aux Maldives. Il a souligné que ce soutien reflète la solidité des relations bilatérales entre les deux pays, et l’engagement des Émirats à accompagner les nations partenaires dans la réalisation de leurs objectifs de développement.

Il a ajouté que « la mise en œuvre du projet de l’Aéroport international de Maafaru, financé par le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement, constitue une étape déterminante dans notre trajectoire nationale. Ce projet permettra d’élargir nos capacités en matière d’infrastructure, d’accélérer la croissance économique durable et de positionner les Maldives comme une destination de premier plan pour le tourisme, le commerce et l’investissement international ».

De son côté, le Dr Abdulla Muththalib a salué le partenariat stratégique avec l’ADFD, qualifiant la collaboration de « déterminante » pour la concrétisation de projets à fort impact. Il a affirmé que la mise en œuvre de cet aéroport renforcera les infrastructures de transport, stimulera l’activité économique, créera des opportunités d’emploi et consolidera le rôle des Maldives dans les réseaux mondiaux de commerce et de connectivité.

Il a précisé que le projet repose sur l’intégration de technologies innovantes et de systèmes de pointe, dans une optique de performance opérationnelle, de sécurité aérienne accrue et de respect des normes environnementales, en préservant les écosystèmes naturels uniques de l’archipel.

Mohamed Saif Al Suwaidi, directeur général de l’ADFD, a déclaré : « Notre participation à cet événement marque une nouvelle avancée majeure dans la coopération entre le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement et le gouvernement des Maldives. Ce projet incarne notre engagement commun en faveur du développement durable et de la consolidation des infrastructures stratégiques dans les pays partenaires. »

Il a ajouté : « Ce projet s’inscrit pleinement dans notre vision partagée d’un progrès économique durable, en attirant les investissements étrangers, en dynamisant le secteur du tourisme, et en contribuant au développement à long terme de l’économie maldivienne. »

Depuis le lancement de ses activités de développement aux Maldives en 1978, le Fonds d’Abou Dhabi a financé 11 projets stratégiques d’une valeur totale de plus de 1,11 milliard d’AED. Ces investissements ont bénéficié à des secteurs vitaux tels que les transports, l’énergie, le tourisme et la santé, participant activement à l’amélioration de la qualité de vie et au développement socio-économique à long terme du pays.