Une vague de chaleur en Europe aurait causé 2 300 décès, selon des scientifiques

COPENHAGUE/BRUXELLES, 9 juillet 2025 (WAM) – Une vague de chaleur extrême ayant frappé l’Europe occidentale au cours des dix derniers jours de juin aurait provoqué la mort d’environ 2 300 personnes dans 12 grandes villes européennes, selon une analyse scientifique publiée mercredi.

L’étude, menée par des chercheurs de l’Imperial College de Londres et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, indique que 1 500 décès sont directement attribuables au changement climatique, qui a intensifié la sévérité de cet épisode caniculaire.

La période examinée s’étend jusqu’au 2 juillet, durant laquelle de vastes régions d’Europe ont subi des températures dépassant les 40 °C, notamment en Espagne, tandis que des incendies de forêt étaient signalés en France.

Selon le Dr Ben Clarke, chercheur à l’Imperial College de Londres, « le changement climatique a provoqué une élévation significative des températures, rendant la canicule beaucoup plus dangereuse qu’elle ne l’aurait été autrement. »

L’étude a porté sur des villes comme Barcelone, Madrid, Londres et Milan, où les températures observées lors de la canicule auraient augmenté de jusqu’à 4 °C en raison du dérèglement climatique.

Les chercheurs ont utilisé des modèles épidémiologiques éprouvés et des données historiques de mortalité pour estimer le nombre de décès liés à la chaleur, y compris les cas où l’exposition a aggravé des pathologies préexistantes.

Ce rapport intervient alors que le mois de juin 2025 a été classé troisième mois de juin le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale, après ceux de 2024 et 2023, selon le dernier bulletin du Service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne.

Ces résultats viennent confirmer les avertissements des scientifiques sur l’aggravation des événements climatiques extrêmes, et leurs impacts sanitaires croissants sur les populations vulnérables.