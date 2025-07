Fatima Al Awadhi devient la plus jeune Émiratie à gravir le plus haut sommet d’Europe

ELBROUZ, Russie, 9 juillet 2025 (WAM) – Dans une nouvelle réalisation marquante pour les Émirats arabes unis, Fatima Abdulrahman Al Awadhi, âgée de 17 ans, est devenue la plus jeune Émiratie à atteindre le sommet du mont Elbrouz en Russie, le plus haut sommet d’Europe, culminant à 5 642 mètres d’altitude.

Cette ascension s’inscrit dans le cadre de son ambition de relever le défi mondial des « Sept Sommets », qui consiste à gravir les plus hauts sommets de chacun des sept continents. L’année dernière, elle avait déjà conquis le Kilimandjaro, point culminant du continent africain.

Soutenue par Finance House, une société basée aux Émirats engagée dans l’autonomisation des jeunes, Fatima Al Awadhi a affronté des conditions climatiques extrêmes et un terrain difficile pour hisser le drapeau des Émirats arabes unis au sommet de l’Elbrouz. À travers cette initiative, elle souhaite porter un message d’inspiration et d’espoir à la jeunesse arabe, en particulier aux jeunes femmes.

Elle a dédié cette réussite à Son Altesse le président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan et à Son Altesse Cheikha Fatima bint Moubarak, Présidente de l’Union générale des femmes, Présidente du Conseil suprême de la maternité et de l’enfance, et Présidente suprême de la Fondation pour le développement familial, en reconnaissance de leur soutien constant à la jeunesse et aux femmes émiraties.

« Ce sommet n’aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de notre direction. Je dédie cette réussite à ceux qui nous ont appris qu’aucun objectif n’est hors de portée », a déclaré Fatima Al Awadhi.

Représentante des aspirations de la jeunesse émiratie, Fatima Al Awadhi associe sa passion pour l’aventure à un fort engagement communautaire. Forte de son expérience en matière de leadership et de bénévolat, elle prévoit de lancer des initiatives à vocation environnementale et humanitaire visant à soutenir les communautés défavorisées et à préserver les écosystèmes naturels.

Elle a souligné que sa mission dépasse la sphère personnelle : « C’est un message pour dire que la jeunesse émiratie et arabe, en particulier les jeunes femmes, a les capacités de diriger, d’explorer et d’avoir un impact positif sur le monde. »

Fatima Al Awadhi a exprimé une profonde reconnaissance à sa famille. « À ma mère, Dr Amal Al Qubaisi, tu es mon ancrage et ma force. À la mémoire de mon père, feu Abdulrahman Al Awadhi, tes conseils m’ont appris à viser le ciel avec des pas assurés. »