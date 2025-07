Al Seer Marine obtient une facilité de financement de 760 millions d’AED auprès de la Banque commerciale d’Abou Dhabi (ADCB)

ABOU DHABI, 9 juillet 2025 (WAM) – Al Seer Marine (ASM), filiale du groupe International Holding Company (IHC), a obtenu une facilité de financement d’un montant de 760 millions d’AED (207 millions de dollars américains) de la part de la Banque commerciale d’Abou Dhabi (ADCB).

Cet accord de financement, d’une durée de huit ans, est garanti par des hypothèques de premier rang sur une sélection de navires en exploitation, renforçant ainsi la stratégie de croissance adossée à des actifs et d’efficacité en capital de la société.

La Banque commerciale d’Abou Dhabi, agissant en tant que souscripteur unique et arrangeur principal mandaté, a octroyé cette facilité selon des conditions hautement compétitives. Il s’agit de la deuxième opération majeure entre les deux entités.

En début d’année 2025, ADCB avait déjà accordé une facilité de 210 millions d’AED (57 millions USD) à ASBI Shipping FZCO, coentreprise entre Al Seer Marine et B Shipping, en vue de l’acquisition de navires transporteurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) de petite et moyenne taille.

Commentant cette opération, Guy Neivens, directeur général d’Al Seer Marine, a déclaré : « Nous optimisons activement notre structure de capital afin de saisir des opportunités de croissance à forte valeur ajoutée et de consolider notre rôle moteur dans la réalisation de la vision maritime des Émirats arabes unis. Ce financement nous positionne idéalement pour accompagner l’élan d’investissement dans les secteurs du GNL, GPL, pétrole brut et produits pétrochimiques. Le renouvellement du partenariat avec ADCB illustre la confiance institutionnelle profonde dans notre stratégie à long terme. »

Al Seer Marine continue de gagner la confiance des principales institutions financières, bénéficiant du soutien des leaders bancaires nationaux. Ce soutien permet à l’entreprise de développer une flotte résiliente et tournée vers l’avenir, tout en poursuivant ses investissements stratégiques dans des domaines clés tels que la construction navale, les véhicules de surface autonomes (USV), l’impression 3D à grande échelle et d’autres technologies avancées.