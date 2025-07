Juin 2025 : l’Europe occidentale enregistre son mois le plus chaud jamais observé, selon Copernicus

BRUXELLES, 9 juillet 2025 (WAM) – L’Europe occidentale a connu le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, marqué par des vagues de chaleur successives et des températures extrêmes, selon un rapport publié mercredi par le service européen Copernicus de surveillance du changement climatique.

À l’échelle mondiale, juin 2025 s’est classé au troisième rang des mois de juin les plus chauds jamais observés, prolongeant ainsi une tendance inquiétante au réchauffement planétaire, alimentée par les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine.

Le mois de juin le plus chaud à l’échelle mondiale reste celui de 2024, suivi de près par juin 2023, a précisé le service Copernicus.

L’Europe se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale

Le rapport souligne que les températures extrêmes ont été particulièrement marquées en Europe, un continent qui se réchauffe à un rythme nettement supérieur à la moyenne planétaire. En Europe occidentale, les températures moyennes quotidiennes ont atteint des niveaux exceptionnellement élevés, rarement observés à cette période de l’année.

Des millions de personnes ont été exposées à un stress thermique élevé dans plusieurs régions, selon les données de Copernicus. Dans certains pays, les températures de surface ont dépassé les 40 °C, atteignant même 46 °C en Espagne et au Portugal.

Une analyse réalisée par l’Agence France-Presse (AFP), sur la base des données de Copernicus, révèle que 12 pays et environ 790 millions de personnes à travers le monde ont été confrontés à des températures record durant le mois dernier.

Ces données s’inscrivent dans une série de phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, alors que les experts mettent en garde contre l’accélération du réchauffement climatique et ses conséquences directes sur les sociétés et les écosystèmes.