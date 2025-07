AD Ports Group et les Chemins de fer du Kazakhstan lancent les opérations de leur coentreprise GulfLink

ASTANA, 9 juillet 2025 (WAM) – Le groupe AD Ports a annoncé aujourd’hui le lancement officiel des opérations de GulfLink Ltd., une coentreprise logistique en Asie centrale, créée en partenariat avec KTZ Express, la filiale fret des Chemins de fer du Kazakhstan (Kazakhstan Temir Zholy – KTZ).

Détenue à 51 % par AD Ports Group et à 49 % par KTZ Express JSC, cette coentreprise stratégique ambitionne de transformer le paysage logistique de l’Asie centrale, où AD Ports Group renforce progressivement sa présence au Kazakhstan, en Ouzbékistan et en Géorgie.

Abdulaziz Zayed Al Shamsi, directeur régional d’AD Ports Group, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer le début des opérations de notre coentreprise GulfLink avec KTZ Express, au Kazakhstan, l’une des économies à la croissance la plus rapide d’Asie centrale. Ce partenariat s’inscrit dans notre stratégie visant à faire du corridor central une véritable artère commerciale Est-Ouest reliant les producteurs et consommateurs d’Asie et d’Europe. Sous la direction avisée de notre leadership national, AD Ports Group est fier de contribuer à la dynamique économique du Kazakhstan et de la région à travers une connectivité logistique mondiale renforcée. »

GulfLink offrira de nouvelles solutions de transport de fret à travers l’Asie centrale et au-delà, via le Pakistan, la Turquie, le Golfe arabique et le sous-continent indien. L’objectif est de développer les corridors internationaux de transport, d’intégrer davantage le Kazakhstan au système logistique mondial, et de bâtir des chaînes d’approvisionnement plus résilientes et efficaces.

De son côté, Damir Kozhakhmetov, directeur général et président du conseil d’administration de KTZ Express, a salué cette alliance stratégique : « GulfLink constitue une coentreprise ambitieuse et porteuse de valeur ajoutée qui nous permettra de bâtir une connectivité régionale et mondiale inédite, en associant les ressources internationales du groupe AD Ports à l’ancrage régional de KTZ. »

Avec un réseau ferroviaire de plus de 16 000 kilomètres, les Chemins de fer du Kazakhstan représentent l’un des opérateurs publics les plus stratégiques d’Asie centrale. Près de 70 % du transport de fret du pays s’effectue par voie ferroviaire.

Kamal Huseynov, PDG de GulfLink, a précisé : « GulfLink jouera un rôle central dans la connectivité entre le Kazakhstan, l’Asie centrale et les marchés mondiaux, en s’appuyant sur les ressources combinées d’AD Ports Group et de KTZ Express. Grâce à notre position géographique et à nos infrastructures, nous offrirons à nos clients des solutions logistiques innovantes, efficaces et à forte valeur ajoutée. »

En tant que hub de transit principal pour l’Asie centrale, GulfLink est idéalement positionnée pour exploiter la position géographique stratégique du Kazakhstan et assurer une connectivité multimodale complète – rail, route, air et mer – vers l’Europe, l’Asie et au-delà.

GulfLink soutiendra également la stratégie d’AD Ports Group visant à réhabiliter et développer le Corridor central, la route Est-Ouest la plus courte reliant la Chine à l’Europe. Le Groupe a engagé 775 millions de dollars d’investissements au Kazakhstan dans ce cadre.

Au cours des trois dernières années, AD Ports Group a lancé des opérations maritimes avec son partenaire kazakh KazMorTransFlot en mer Noire et en mer Caspienne, et prévoit également le lancement d’un hub logistique et agroalimentaire en Ouzbékistan.

Le Groupe investit par ailleurs dans la construction d’un terminal céréalier et envisage le développement d’un terminal polyvalent au port de Kuryk. Ces infrastructures seront interconnectées avec les actifs portuaires et maritimes du Groupe en Turquie et au Pakistan, constituant ainsi un réseau régional intégré.