Cheikh Tahnoun bin Zayed préside la réunion du conseil d’administration d’ADQ

ABOU DHABI, 10 juillet 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, vice-gouverneur d’Abou Dhabi et membre du Conseil suprême des affaires financières et économiques (SCFEA), a présidé la réunion du conseil d’administration du groupe ADQ.

Au cours de la séance, Son Altesse a salué les efforts constants déployés par ADQ pour consolider la résilience économique et le développement durable, conformément à la vision éclairée du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Il a également souligné le rôle du groupe dans la transformation numérique du pays et la diversification économique à travers des investissements stratégiques et des partenariats internationaux.

Le conseil a examiné les résultats financiers du premier trimestre 2025, qui confirment une trajectoire de croissance soutenue. Un bilan complet des transactions clés du trimestre a été présenté, incluant notamment l’acquisition d’Aramex, sous réserve de la finalisation du processus. Aramex viendra renforcer le pôle Transport et Logistique d’ADQ, en apportant une expertise intégrée dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Le conseil a également été informé de l’accord de partenariat stratégique de 25 milliards de dollars américains conclu avec Energy Capital Partners, premier propriétaire privé d’infrastructures énergétiques et renouvelables aux États-Unis. Ce partenariat vise à développer de nouvelles capacités de production énergétique destinées notamment aux centres de données alimentés par l’intelligence artificielle.

Parmi les autres réalisations majeures figurent le lancement de Gridora, coentreprise fondée en avril entre ADQ, IHC et Modon Holding, dédiée au développement d’infrastructures à travers des partenariats publics et privés.

Toujours en avril, ADQ, IHC et la First Abu Dhabi Bank ont annoncé leur intention de lancer un stablecoin adossé au dirham, sous la supervision de la Banque centrale des Émirats arabes unis. L’objectif est de simplifier les paiements et renforcer le positionnement des Émirats en tant que hub fintech mondial.

En mai, ADQ a réussi sa troisième émission obligataire sur les marchés internationaux, d’un montant de 2 milliards USD, répartis sur deux tranches. L’émission a été sursouscrite plus de 3,5 fois, confirmant la confiance des investisseurs mondiaux.

Le conseil a également examiné l’état d’avancement de la contribution d’ADQ à la Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle 2031, notamment à travers le programme Sprint AI, axé sur l’innovation, les infrastructures de données et l’adoption de l’IA dans plusieurs secteurs clés. Silal, AD Ports Group et Agthia figurent parmi les premiers bénéficiaires.

Dans le domaine de l’énergie, TAQA et EWEC ont signé un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 24 ans pour développer le projet de turbine à gaz à cycle ouvert d’Al Dhafra (1 GW), en ligne avec les objectifs de neutralité carbone des Émirats.

Dans l’agriculture, Silal a conclu un partenariat stratégique avec le groupe chinois Shouguang pour développer une plateforme agritech de 100 000 m² à Al Ain, intégrant l’IA et la robotique pour accroître la productivité et l’innovation durable.

Dans l’industrie durable, EMSTEEL, l’un des plus grands producteurs d’acier aux Émirats, s’est associé à MediSun Energy pour convertir les saumures issues du dessalement en énergie bleue renouvelable et en carbonate de magnésium, contribuant ainsi aux objectifs nationaux de décarbonation et d’efficacité des ressources.

Lors de cette réunion, les membres du conseil ont utilisé la dernière version du conseiller IA de gouvernance d’ADQ, intégrant divers outils d’intelligence artificielle pour soutenir la prise de décision stratégique, à partir de la base de connaissances étendue du groupe.

Mohamed Hassan Alsuwaidi, directeur général et PDG du groupe ADQ, a déclaré : « Sous la direction visionnaire de Son Altesse Cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, ADQ continue de renforcer la résilience économique d’Abou Dhabi à travers des investissements ciblés dans les infrastructures et les chaînes d’approvisionnement stratégiques. Les réalisations de ce trimestre illustrent notre engagement à soutenir les fondations de la croissance durable et à créer de la valeur économique pour notre actionnaire. »

Le conseil a réaffirmé son engagement à consolider le rôle d’ADQ en tant que moteur stratégique de la diversification économique et de la compétitivité mondiale de l’émirat.

La réunion s’est tenue en présence de Son Altesse Cheikh Zayed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Mohamed Hassan Alsuwaidi, Mohamed Mubarak Fadel Al Mazrouei, le Dr Ahmed Mubarak Al Mazrouei, Cheikh Abdullah bin Mohamed Al Hamed et Kaj-Erik Relander.