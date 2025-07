Le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement finance un projet routier stratégique au Laos à hauteur de 73,5 millions AED

ABOU DHABI, 10 juillet 2025 (WAM) – Le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement (ADFD) a signé un accord de financement avec le gouvernement de la République démocratique populaire Lao pour soutenir le développement de la section sud de la route nationale 13, à hauteur de 73,5 millions d’AED (20 millions de dollars américains).

Ce projet vise à renforcer les infrastructures de transport du pays en améliorant la qualité des routes et la sécurité routière, contribuant ainsi à la croissance économique du Laos, à la durabilité environnementale et au renforcement de la connectivité intérieure et transfrontalière.

L’accord a été signé virtuellement par Mohammed Saif Al Suwaidi, directeur général de l’ADFD, et Phouvong Kittavong, vice-ministre des Finances du Laos, en présence de hauts responsables des deux parties.

Mohammed Saif Al Suwaidi a déclaré : « Cet accord témoigne de l’engagement continu du Fonds à soutenir les initiatives de développement dans les économies émergentes par le biais du financement de projets stratégiques contribuant à la stabilité sociale et à l’amélioration de la qualité de vie. » Il a souligné que ce projet s’inscrivait dans le cadre des efforts du Fonds pour élargir ses partenariats multilatéraux et favoriser l’intégration régionale.

Il a également affirmé que l’ADFD, à travers ses partenariats internationaux, reste fidèle à une approche axée sur le développement, en privilégiant le financement durable et à fort impact dans des secteurs clés tels que les transports, l’énergie, l’eau et la santé.

De son côté, Phouvong Kittavong a exprimé la reconnaissance du Laos envers le partenariat efficace avec les Émirats arabes unis et l’ADFD, soulignant l’importance du rôle du Fonds dans la réalisation d’initiatives de développement. Il a précisé que le projet de la route nationale 13 sud est une initiative stratégique qui profitera directement aux citoyens en facilitant l’accès aux transports, en améliorant l’efficacité logistique et en renforçant l’intégration économique à l’échelle locale et régionale.

Il a ajouté que cette route jouera un rôle clé dans le développement du secteur agricole au Laos, en réduisant les coûts de transport pour les agriculteurs et en améliorant l’accès aux marchés, ce qui renforcera la sécurité alimentaire et les revenus des ménages.

Le projet comprend la construction et la modernisation d’environ 50 kilomètres de route, dont l’élargissement de 20 kilomètres de deux à quatre voies avec trottoirs piétonniers, ainsi que l’aménagement de 30 kilomètres de chaussée existante. Il inclut également des améliorations de la sécurité routière, des mesures de désengorgement, un système de drainage des eaux pluviales, l’installation de deux stations de pesage pour camions, ainsi que des programmes de renforcement des capacités techniques.

Il est prévu que cette infrastructure bénéficie chaque année à plus de 48 000 foyers, soit environ 255 000 personnes, en stimulant l’activité économique, en améliorant l’accès aux services essentiels et aux marchés, et en réduisant le temps et le coût de transport.