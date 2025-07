Le ministre de l'Économie : les Émirats comptent 40 486 marques dans le secteur agroalimentaire à la fin du premier semestre

ABOU DHABI, 10 juillet 2025 (WAM) – Abdulla bin Touq Al Marri, ministre de l’Économie et du Tourisme, a conduit une délégation émirienne composée de grandes entreprises nationales des secteurs agroalimentaire et agricole en Suisse. L’objectif de cette visite était d’examiner les meilleures pratiques internationales en matière d’innovation alimentaire, de développement de pôles économiques agroalimentaires, de recherche et développement, et d’adoption de solutions durables dans le secteur.

La délégation a participé à un événement intitulé « Promouvoir l’innovation dans le secteur alimentaire et construire des pôles pour un avenir économique durable », organisé au siège du groupe Bühler, leader mondial des solutions industrielles et alimentaires, à Uzwil, en présence de représentants d’entreprises privées suisses, d’experts et de décideurs du secteur agroalimentaire.

Dans son discours, le ministre a souligné que, sous l’impulsion de la vision éclairée de la direction du pays, les Émirats arabes unis ont adopté une stratégie ambitieuse visant à établir un modèle intégré et innovant de pôle économique alimentaire, destiné à s’intégrer pleinement dans l’économie nationale. Ce modèle, a-t-il précisé, constitue un levier essentiel de développement durable, de diversification économique et de productivité, en connectant divers secteurs tout au long des chaînes de valeur, tels que l’agriculture, la transformation alimentaire, le transport et la logistique.

Il a ajouté : « Notre objectif, à travers ce modèle, est de former une nouvelle génération de producteurs et d’agriculteurs dotés d’une expertise avancée, sensibilisés aux meilleures pratiques dans les domaines agricoles et alimentaires. » Selon lui, ce modèle pourrait contribuer, dans les cinq prochaines années, à hauteur de 10 milliards d’AED au PIB, générer 15 milliards d’AED de commerce supplémentaire et créer 20 000 emplois, en phase avec les objectifs de la vision « Nous, les Émirats 2031 » visant à positionner le pays parmi les dix premiers au classement mondial de la sécurité alimentaire.

Il a précisé que le secteur agroalimentaire des Émirats connaît une croissance constante, avec 40 486 marques nationales et étrangères enregistrées à la fin du premier semestre 2025. Les échanges commerciaux de produits alimentaires ont atteint 148,6 milliards d’AED en 2024, soit une croissance de 16,8 % par rapport à 2023. Les exportations nationales du secteur ont quant à elles progressé de 10,9 %, atteignant 24,2 milliards d’AED.

Le ministre a souligné que cette rencontre représente une nouvelle étape dans l’exploration des opportunités de coopération entre les entreprises alimentaires des Émirats et de la Suisse, en particulier dans les domaines des pôles économiques et des technologies numériques liées à l’agroalimentaire. Il a aussi mis en avant le rôle de la ville d’Uzwil en tant que centre majeur d’innovation dans ce secteur.

La délégation a également visité la « Swiss Nutrition & Food Valley », un pôle d’excellence reconnu mondialement pour ses solutions alimentaires durables et son rôle dans le positionnement de la Suisse comme leader international dans le domaine de la nutrition durable, de l’innovation et de la santé alimentaire.

La rencontre a comporté plusieurs sessions de dialogue et présentations sur l’importance de renforcer les partenariats internationaux et d’intensifier l’échange de savoir-faire pour faire avancer l’innovation dans le secteur alimentaire. Les discussions ont mis en lumière les projets mondiaux visant à établir des systèmes alimentaires durables et le rôle clé de la Suisse dans la conduite de l’innovation à l’échelle internationale.