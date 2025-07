Masdar et Iberdrola franchissent deux étapes majeures dans leur partenariat stratégique pour les énergies propres

ABOU DHABI, 10 juillet 2025 (WAM) – La société émirienne Masdar, leader mondial des énergies propres, et Iberdrola, l’un des plus grands groupes énergétiques au monde, ont annoncé avoir franchi deux étapes déterminantes dans leur partenariat stratégique : un co-investissement dans le parc éolien offshore East Anglia THREE au Royaume-Uni – l’une des transactions les plus importantes de la décennie dans ce secteur – et la mise en service complète de leur projet Baltic Eagle de 476 MW en mer Baltique, en Allemagne.

Ces avancées marquent une contribution significative à la réalisation des objectifs du Royaume-Uni et de l’Europe en matière d’éolien en mer, dans le cadre du partenariat stratégique de 15 milliards d’euros conclu entre les deux entités en décembre 2023, visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables sur des marchés clés comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et les États-Unis.

Son Excellence le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées et président de Masdar, a déclaré : « Masdar et Iberdrola poursuivent la construction de l’un des partenariats stratégiques les plus solides du secteur mondial des énergies propres. L’éolien offshore est essentiel à la transformation énergétique mondiale, et des projets emblématiques comme Baltic Eagle et East Anglia THREE représentent des avancées cruciales dans l’atteinte des objectifs en matière d’énergie propre en Europe. »

Selon l’accord, Masdar et Iberdrola co-investiront à parts égales dans le parc East Anglia THREE, d’une capacité de 1,4 GW, situé au large des côtes de Suffolk, au Royaume-Uni. Ce projet devrait produire suffisamment d’électricité pour alimenter 1,3 million de foyers britanniques, avec une mise en service partielle prévue au quatrième trimestre 2026. Il bénéficiera d’un contrat pour la différence (CfD) indexé sur l’inflation pour 15 ans, ainsi que d’un accord d’achat d’électricité conclu avec Amazon en 2024. Environ 2 300 emplois seront créés pendant la phase de construction.

Le financement du projet, signé le 9 juillet avec 24 banques internationales, s’élève à environ 3,5 milliards de livres sterling (4,1 milliards d’euros) et constitue l’une des plus vastes transactions de financement jamais réalisées dans ce domaine.

En parallèle, Masdar et Iberdrola ont célébré la mise en service intégrale du parc éolien Baltic Eagle en Allemagne, premier projet réalisé dans le cadre de leur partenariat. D’une capacité de 476 MW, il alimentera près de 475 000 foyers en électricité renouvelable tout en réduisant les émissions annuelles de CO₂ d’environ 800 000 tonnes.

Ignacio Galán, président exécutif d’Iberdrola, a salué ce partenariat : « Cette alliance avec Masdar dans le projet East Anglia THREE nous permet d’intensifier notre stratégie au Royaume-Uni, où nous investissons 24 milliards de livres jusqu’en 2028 dans les réseaux électriques et les énergies renouvelables. »

De son côté, Mohamed Jameel Al Ramahi, PDG de Masdar, a souligné : « Ce partenariat illustre notre engagement en faveur de la transformation énergétique de l’Europe et des objectifs climatiques mondiaux. »

Masdar et Iberdrola entendent poursuivre leur collaboration dans de futurs projets liés aux énergies propres, notamment dans l’éolien offshore et l’hydrogène vert, pour un investissement total prévu de 15 milliards d’euros.