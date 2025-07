Le Musée National Zayed ouvrira ses portes en décembre 2025 au cœur du quartier culturel de Saadiyat

ABOU DHABI, 10 juillet 2025 (WAM) – Le Musée National Zayed, institution emblématique des Émirats arabes unis, ouvrira ses portes en décembre 2025 au cœur du quartier culturel de Saadiyat à Abou Dhabi, l’un des plus importants pôles culturels au monde.

Ce musée national rend hommage au Père fondateur des Émirats arabes unis, le défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, célébrant son engagement profond en faveur de l’éducation, de l’identité et du sentiment d’appartenance. À travers des expositions immersives, une recherche active et une programmation publique participative, le musée perpétue sa vision, fondée sur les valeurs d’humanisme et de préservation du patrimoine.

Un hommage vivant à l’héritage national

La collection du musée rassemble des objets issus des différentes régions des Émirats, y compris des donations précieuses illustrant la richesse du patrimoine local, ainsi que des prêts nationaux et internationaux. Parmi les pièces maîtresses figurent la Perle d’Abou Dhabi – l’une des plus anciennes perles naturelles connues – le célèbre Coran Bleu, joyau de l’art islamique, et une reconstitution d’un bateau Magan ancien, fruit d’une collaboration de recherche entre le musée, l’Université Zayed et l’Université de New York à Abou Dhabi.

Cheikh Zayed nourrissait la conviction que la compréhension du passé constituait un fondement essentiel pour construire l’avenir. Son attachement à l’exploration du patrimoine ancien du pays a conduit à la fondation du premier musée national à Al Aïn en 1971, suivi de l’ouverture de la Fondation Culturelle en 1981.

Aujourd’hui, les collections du musée comportent des artefacts exceptionnels des périodes paléolithique, néolithique, de l’âge du bronze et de l’âge du fer, témoins de l’ingéniosité et de la résilience des premières communautés de la région.



Conçu par le lauréat du prix Pritzker, Lord Norman Foster (Foster + Partners), le musée est un hommage architectural à la culture émirienne. Cinq tours d’acier évoquant les ailes d’un faucon en vol – en clin d’œil à la fauconnerie, pratique emblématique de la tradition locale – surplombent l’édifice, qui incarne également l’excellence en matière de durabilité environnementale.



Pensé comme un espace de transmission intergénérationnelle, le musée proposera des programmes éducatifs innovants, accessibles aux jeunes, aux personnes déterminées et aux aînés, tout en favorisant la recherche internationale. Il constituera un carrefour pour le dialogue interculturel et la compréhension partagée, en mettant en résonance le patrimoine émirien avec les perspectives mondiales.

S’inscrivant pleinement dans la mission du quartier culturel de Saadiyat, le Musée National Zayed rejoindra d’autres institutions culturelles de renommée internationale telles que le Louvre Abou Dhabi, teamLab Phenomena Abou Dhabi, le futur Musée d’Histoire Naturelle d’Abou Dhabi et le Guggenheim Abou Dhabi, affirmant le rôle de la capitale des Émirats arabes unis comme plateforme mondiale de la culture, des idées et de l’innovation.