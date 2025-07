Tawazun et le Conseil de la recherche en technologies avancées signent un accord pour renforcer la R&D en matière de défense nationale

ABOU DHABI, 10 juillet 2025 (WAM) – Le Conseil Tawazun pour l’autonomisation de la défense (Tawazun) et le Conseil de la recherche en technologies avancées (ATRC) ont signé un accord de collaboration visant à renforcer les domaines de la recherche, du développement et de l’innovation, dans le but d’améliorer les capacités technologiques à fort impact dans les secteurs de la défense et de la sécurité des Émirats arabes unis.

Cet accord prévoit la mise en œuvre de programmes et d’initiatives conjoints pour accélérer l’adoption des technologies de pointe, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des systèmes autonomes, des communications sécurisées et des matériaux avancés. Il vise également à traduire la recherche scientifique en applications concrètes répondant aux priorités nationales de sécurité, tout en contribuant à l’édification d’un écosystème fondé sur la connaissance et l’innovation.

La coopération reflète l’engagement commun des deux institutions à renforcer la préparation du secteur de la défense, en s’appuyant sur l’expertise locale et en orientant les ressources vers des initiatives axées sur le contenu national et la prise de décision fondée sur les données.

La cérémonie de signature s’est tenue en présence du Dr Nasser Humaid Al Nuaimi, Secrétaire général du Conseil Tawazun. L’accord a été signé par Shahab Issa Abu Shahab, Directeur général de l’ATRC, et Shareef Hashim Al Hashmi, Directeur général des opérations chez Tawazun.

Abu Shahab a déclaré : « Les technologies avancées jouent un rôle de plus en plus déterminant dans le soutien aux industries, qu’elles soient civiles ou militaires. Cela exige une redéfinition des approches de recherche et de développement afin de suivre le rythme de cette interconnexion croissante. Grâce à ce partenariat avec le Conseil Tawazun, nous visons une intégration renforcée au service de l’innovation dans des secteurs vitaux tels que les transports, l’énergie et les télécommunications. »

Il a souligné que « l’échange de connaissances et d’expertise entre les deux secteurs constitue un pilier essentiel pour développer des solutions innovantes capables de répondre aux besoins futurs ».

Cet accord s’inscrit dans la stratégie prospective des Émirats arabes unis pour intégrer les technologies de pointe dans les secteurs d’importance stratégique. En s’appuyant sur les capacités de R&D avancées de l’ATRC et sur la montée en puissance des talents locaux, Tawazun œuvre à une innovation collaborative destinée à renforcer l’architecture sécuritaire nationale et à accélérer la transition vers une économie diversifiée fondée sur la connaissance.

Pour sa part, Al Hashmi a déclaré : « Ce partenariat avec l’ATRC représente une étape stratégique vers l’unification des efforts institutionnels, en reliant les capacités de recherche avancée de l’ATRC aux priorités nationales de Tawazun, conformément à l’évolution des besoins sécuritaires et de défense du pays. »

« Cette initiative vise à accélérer les progrès technologiques dans le secteur de la défense, en se concentrant sur les domaines prioritaires, en valorisant les talents émiratis et en renforçant la coopération entre les entités gouvernementales, les centres de recherche et l’industrie. L’objectif est de garantir un impact tangible et durable sur l’écosystème national de défense des Émirats arabes unis », a-t-il ajouté.