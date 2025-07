L’Envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen condamne l’attaque des Houthis contre un navire commercial en mer Rouge

NEW YORK, le 10 juillet 2025 (WAM) – Hans Grundberg, Envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, a exprimé sa profonde inquiétude face à l’escalade récente des attaques menées par le groupe houthi en mer Rouge, notamment l’attaque survenue le 8 juillet contre le navire commercial MV Eternity C, qui a entraîné son naufrage et causé des morts, des blessés et des disparus.

Dans un communiqué officiel, M. Grundberg a présenté ses condoléances aux familles des victimes, a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et a exprimé l’espoir d’un retour rapide et en toute sécurité des personnes portées disparues.

Il a également souligné la gravité de cet acte, ainsi que d’un incident précédent ayant conduit au naufrage du navire commercial MV Verbena (Magic Seas) le 6 juillet. Ces événements, a-t-il précisé, mettent en lumière les risques croissants pesant sur les vies civiles, la navigation internationale et la stabilité régionale.

L’Envoyé spécial a réaffirmé la position des Nations Unies selon laquelle les attaques contre des navires commerciaux constituent une violation du droit maritime international ainsi que de la résolution 2722 (2024) du Conseil de sécurité. Il a insisté sur l’impératif de respecter la liberté de navigation et a mis en garde contre les graves conséquences environnementales potentielles, telles que la pollution marine, ainsi que les répercussions régionales plus larges découlant de ces agressions.

M. Grundberg a appelé le groupe houthi à cesser immédiatement toute attaque de nature à exacerber les tensions au Yémen et dans la région. Il a exhorté les Houthis à tirer parti de l’accord conclu avec les États-Unis concernant la cessation des hostilités en mer Rouge, en fournissant des garanties durables pour la sécurité régionale et internationale, notamment celle des millions de personnes dépendant de cette voie navigable stratégique.