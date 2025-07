Le Président des Émirats envoie un message écrit au Chancelier allemand sur les relations bilatérales

BERLIN, 11 juillet 2025 (WAM) – Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a adressé un message écrit à Friedrich Merz, Chancelier de la République fédérale d’Allemagne, portant sur les relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays amis.

Le message a été remis par le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées et envoyé spécial des Émirats arabes unis en Allemagne, lors de sa rencontre à Berlin avec Thorsten Frei, chef de la Chancellerie fédérale et ministre d’État aux Affaires spéciales, en présence d’Ahmed Al Attar, ambassadeur des Émirats arabes unis en République fédérale d’Allemagne. La réunion s’est tenue au début de la visite officielle du Dr Al Jaber en Allemagne.

À cette occasion, le Dr Al Jaber a transmis les salutations de la direction émirienne ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple allemands.

L’envoyé spécial des Émirats et le chef de la Chancellerie fédérale ont discuté des perspectives de renforcement des relations bilatérales et d’élargissement des domaines de coopération dans le cadre du partenariat stratégique entre les Émirats arabes unis et l’Allemagne.

Le Dr Sultan Al Jaber a réaffirmé l’engagement de la direction des Émirats à approfondir la coopération avec l’Allemagne, en s’appuyant sur plus de cinq décennies de relations étroites et constructives, et à explorer de nouvelles opportunités à fort impact dans des secteurs clés tels que l’économie, le commerce, l’énergie, les énergies renouvelables, l’industrie avancée, la technologie et les investissements stratégiques, au service des objectifs de développement durable dans les deux pays.

Il a également souligné que les relations entre les Émirats arabes unis et l’Allemagne se distinguent par une compréhension mutuelle et une coopération fructueuse, insistant sur l’intérêt commun à faire progresser ces liens et à en élargir les horizons pour établir des partenariats axés sur le développement, au bénéfice des deux peuples et en faveur de la stabilité et de la croissance durable pour tous.