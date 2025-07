UAE Team Emirates-XRG brille sur les tours d’Autriche et de France

GENÈVE, 11 juillet 2025 (WAM) – La nouvelle star montante du cyclisme mexicain, Isaac del Toro, a signé une victoire éclatante en Autriche lors de son retour à la compétition, tandis que Tadej Pogačar et UAE Team Emirates-XRG ont connu une journée de contrôle maîtrisé sur le Tour de France.

À Saint Johann Alpendorf, Isaac del Toro a remporté la 2e étape du Tour d’Autriche en réalisant une accélération décisive dans les 200 derniers mètres. Le coureur de l’équipe UAE Team Emirates-XRG a devancé AJ August (Ineos Grenadiers) sur la ligne, enregistrant ainsi son troisième succès de la saison. Cette victoire marque son retour en course depuis sa deuxième place au Giro d’Italia en mai dernier.

Plus tôt dans l’étape, ses coéquipiers Florian Vermeersch et Julius Johansen avaient assuré le contrôle d’une échappée de cinq coureurs. Grâce à leur travail, le peloton a abordé en tête la montée finale de 2,4 km vers la ligne d’arrivée à Saint Johann im Pongau, avec une pente moyenne de 7 %.

Rafał Majka est resté bien positionné, tandis qu’Alessandro Covi, également membre de l’équipe, lançait une attaque tranchante à 800 mètres de l’arrivée. L’Italien creusait un écart, mais était finalement dépassé par Del Toro dans les derniers instants.

Felix Großschartner a terminé à la quatrième place, ce qui lui permet de conserver la tête du classement général. Majka reste deuxième, tandis que Del Toro grimpe à la quatrième position. « Je suis heureux de renouer avec la victoire ici en Autriche », a déclaré le coureur mexicain.

Tour de France : gestion stratégique pour UAE Team Emirates-XRG

De son côté, sur les routes normandes du Tour de France, UAE Team Emirates-XRG a opté pour une gestion stratégique. Tim Wellens a récupéré le maillot à pois de meilleur grimpeur, précédemment détenu par son coéquipier Tadej Pogačar.

Débutant la journée en tête du classement général, du classement par points et du classement de la montagne, Pogačar a volontairement cédé les trois maillots lors de la 6e étape, s’accordant une pause stratégique avant l’arrivée en côte prévue à Mûr-de-Bretagne. Le Slovène a laissé le maillot jaune à Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et se retrouve désormais à une seconde du nouveau leader.

Wellens, champion de Belgique, a franchi le premier la Côte de la Rançonnière, reprenant deux points au classement de la montagne, ce qui lui a permis de récupérer le maillot à pois en fin d’étape. L’équipe a ainsi gardé la main sur la course jeudi après-midi.

Après le sprint intermédiaire, une lutte intense a permis de former l’échappée du jour. Marc Soler, Nils Politt, Jhonatan Narváez et Pavel Sivakov ont tous contribué à éviter qu’un concurrent dangereux ne prenne le large. Une fois l’échappée établie, Pogačar et ses coéquipiers ont levé le pied jusqu’aux derniers kilomètres.

La victoire d’étape est revenue à Ben Healy (EF Education-EasyPost). L’équipe Visma-Lease a Bike a tenté de mettre la pression dans le final, mais Pogačar a résisté, franchissant la ligne à l’avant du peloton grâce à une accélération puissante.

UAE Team Emirates-XRG a ainsi démontré une fois de plus sa solidité tactique, aussi bien sur les routes autrichiennes que françaises.