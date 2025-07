Les Émirats arabes unis renforcent leur coopération avec l’OMPI pour la protection de la propriété intellectuelle

GENÈVE, 11 juillet 2025 (WAM) – Le major général Dr Abdul Quddus Abdul Razzaq Al Obaidly, commandant adjoint chargé de l’excellence et de l’innovation à la police de Dubaï et président de l’Association émirienne de la propriété intellectuelle, a souligné que le partenariat avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) constitue un pilier fondamental dans la mise en place de systèmes efficaces de protection des droits de propriété intellectuelle.

Ces déclarations ont été faites à l’occasion de la participation de l’Association à la 66e session de l’Assemblée générale de l’OMPI, qui se tient actuellement au siège de l’organisation à Genève et se poursuivra jusqu’au 17 juillet. L’événement réunit les délégations officielles des États membres et des représentants d’organisations internationales concernées.

Al Obaidly a précisé que l’Association a développé une coopération étroite avec l’Académie de l’OMPI pour mettre en œuvre plusieurs programmes qualitatifs, notamment un programme de « formation de formateurs » destiné à qualifier un noyau de spécialistes aptes à promouvoir la sensibilisation aux droits de propriété intellectuelle. Un programme de renforcement des capacités a également été déployé à l’échelle nationale au bénéfice des agents des forces de l’ordre, afin de leur permettre de lutter efficacement contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, il a annoncé l’organisation prochaine, en octobre, de la Deuxième Conférence du Golfe sur la propriété intellectuelle en partenariat avec l’Association bahreïnienne de la propriété intellectuelle, ainsi que la Quatrième Conférence arabe, prévue en septembre à l’Université de Charjah, en coopération avec l’Organisation arabe pour le développement administratif.

En novembre prochain, l’Association organisera la 14e Conférence internationale sur la lutte contre la contrefaçon et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, en partenariat avec l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

En conclusion, le major général Al Obaidly a réaffirmé l’engagement de l’Association à renforcer la coopération internationale et à poursuivre ses efforts visant à faire progresser les systèmes de protection de la propriété intellectuelle tant au niveau local que mondial.

Le programme de la délégation comprend également plusieurs réunions de coordination avec des entités internationales majeures, notamment l’Association internationale des marques (INTA), le Bureau arabe de la propriété intellectuelle et l’Académie de l’OMPI. L’Association participera aussi à un dialogue élargi avec des parties prenantes issues de différents pays et organisations non gouvernementales.