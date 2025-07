Masdar City teste une nouvelle génération de véhicules autonomes

ABOU DHABI, 11 juillet 2025 (WAM) – Masdar City a annoncé le lancement des essais de véhicules autonomes (AV) de niveau 4 sur son site, en partenariat avec Solutions+, entreprise spécialisée dans la mobilité intelligente et filiale de Mubadala. Supervisée par le Centre Intégré des Transports (ITC), cette initiative s’inscrit dans le cadre de la vision plus large de l’émirat d’Abou Dhabi pour une mobilité intelligente et durable.

Ce projet marque une étape majeure dans le développement de la technologie AV, en permettant à ces véhicules de fonctionner de manière totalement autonome à l’intérieur d’une zone géographique définie. Masdar City devient ainsi un véritable laboratoire à ciel ouvert, accueillant des fabricants internationaux pour tester leurs technologies de mobilité autonome dans un environnement urbain intégré et durable.

Ahmed Baghoum, Directeur général de Masdar City, a déclaré : « Le lancement des essais de niveau 4 représente un bond en avant dans les capacités des véhicules autonomes. Nous sommes fiers que Masdar City soit à nouveau à l’avant-garde du développement de cette technologie d’avenir, en parfaite adéquation avec notre vision de construire les villes de demain fondées sur l’innovation, l’intégration numérique et la responsabilité environnementale. »

De son côté, le Dr Abdulla Hamad AlGhfeli, Directeur général par intérim de l’ITC, a souligné que cette initiative concrétise la volonté d’Abou Dhabi de promouvoir les technologies de transport du futur, en instaurant un cadre réglementaire intégré propice à l’innovation et à l’adoption de solutions de mobilité intelligentes.

Ali Alyafei, Directeur des opérations chez Solutions+, a pour sa part déclaré : « En collaborant avec Masdar City, nous avons l’opportunité de tester nos véhicules autonomes dans un environnement réel combinant une infrastructure de pointe et une forte orientation vers la durabilité. Ce partenariat nous permet d’affiner notre technologie tout en contribuant à la création de systèmes urbains plus intelligents et plus efficaces, en ligne avec l’objectif Net Zéro 2050 des Émirats. »

Le projet pilote se déroule sur un parcours de test de 2,4 km reliant plusieurs sites clés tels que le bâtiment Siemens, le North Car Park, le centre commercial My City Centre Masdar et le Central Park, en passant par des points de repère emblématiques tels que le siège de l'IRENA, MC2 et The Link.

Les premiers essais s’effectuent avec des agents de sécurité à bord, avant une transition vers une conduite entièrement autonome supervisée depuis une salle de contrôle centralisée. Les résultats permettront d’ajuster la technologie aux exigences spécifiques des Émirats et à leur infrastructure.

Ce projet vient renforcer le rôle de Masdar City en tant que pôle d’innovation dans le domaine de la mobilité durable. Depuis l’introduction de ses premiers véhicules autonomes en 2010, la ville pionnière poursuit sa mission de transformation urbaine par l’expérimentation et l’adoption de solutions technologiques de pointe.

Le programme s’inscrit dans le cadre du Smart Mobility Cluster de Masdar City, affirmant sa position de catalyseur des avancées en matière de transport urbain durable et de plateforme stratégique pour les innovations en technologies propres.