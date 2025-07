La Banque centrale des Émirats arabes unis révoque la licence de la société Al Khazna Insurance

ABOU DHABI, le 11 juillet 2025 (WAM) – La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a annoncé la révocation de la licence de la société Al Khazna Insurance Company P.S.C (Al Khazna), conformément à l'article 33 du Décret-loi fédéral n°48 de 2023 régissant les activités d’assurance.

Cette décision fait suite à l’incapacité de l’entreprise à satisfaire aux conditions requises pour exercer des activités d’assurance pendant la période de suspension de sa licence.

La révocation de la licence résulte des examens et des suivis effectués par la CBUAE, qui ont mis en évidence des manquements répétés aux exigences stipulées dans la législation sur les assurances ainsi qu’aux obligations réglementaires édictées par la Banque centrale durant la période de suspension.

Dans le cadre de ses attributions de supervision et de régulation, la CBUAE veille à ce que toutes les compagnies d’assurance et les professions associées respectent les lois, règlements et normes en vigueur aux Émirats arabes unis, afin de garantir la transparence, l’intégrité du secteur des assurances et la solidité du système financier national.