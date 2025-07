Les Émirats arabes unis font de 2025 l'« Année de la communauté » : un modèle inspirant de cohésion sociale et de diversité culturelle

ABOU DHABI, 12 juillet 2025 (WAM) – L’« Année de la communauté » aux Émirats arabes unis incarne la vision clairvoyante de la direction du pays en faveur d’une société cohésive, inclusive et solidaire. À travers cette initiative, les EAU renforcent leur position en tant que modèle de coexistence culturelle et de paix, rassemblant plus de 200 nationalités vivant en harmonie dans un environnement sûr et serein.

Les Émirats célèbrent « l’Année de la communauté 2025 » sous le signe de la cohésion sociale et de la durabilité

Placée sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’État, l’« Année de la communauté 2025 » est lancée sous le slogan « Main dans la main ». Elle vise à renforcer la cohésion sociale, soutenir les liens familiaux et libérer le potentiel des individus afin de bâtir une société plus durable, solidaire et unie.

L’initiative œuvre à ancrer le principe de responsabilité partagée, en préservant les valeurs fondamentales des Émirats : ambition, humanité, optimisme, résilience, authenticité et ouverture – autant de piliers essentiels d’une société prospère et harmonieuse.

L’« Année de la communauté » puise son inspiration dans l’héritage culturel émirien, fait de solidarité intergénérationnelle et de traditions vivantes. Les initiatives s’inscrivent dans la vie quotidienne pour raviver l’identité nationale, renforcer les liens sociaux et promouvoir la transmission culturelle.

La diversité culturelle qui caractérise les Émirats est perçue comme une force d’enrichissement mutuel et un moteur d’innovation sociale. Les programmes lancés cette année visent à approfondir le dialogue interculturel, encourager l’entraide, le volontariat et la participation active à la transformation sociale.

L’« Année de la communauté » accorde une place essentielle au développement économique des individus, des familles et des institutions. Des initiatives soutenant l’entrepreneuriat, la formation aux technologies émergentes comme l’intelligence artificielle et la promotion des compétences sont mises en œuvre en synergie avec les secteurs public et privé.

Une attention particulière est accordée aux jeunes, à travers des projets innovants comme « Al Hayy Al Emirati », permettant aux jeunes entrepreneurs de commercialiser leurs produits à l’aéroport international de Dubaï, ou encore le programme « Famille de demain » qui soutient le mariage et la stabilité familiale grâce à des aides financières et des conseils spécialisés.

Les personnes de détermination bénéficient de services améliorés, d’une sensibilisation accrue à leurs droits et d’un accès élargi aux soins, grâce à des programmes comme « Pour les personnes de détermination » de l’Autorité de développement communautaire de Dubaï, ou les initiatives de l’Émirat d’Ajman visant à améliorer leur qualité de vie.

Les aînés sont également au centre de plusieurs programmes phares tels que « Wiyakom » pour les soins médicaux à Dubaï, « Barakatona » à Abou Dhabi pour l’accompagnement familial, ou encore « Fareej Al Awaleen » à Charjah, qui propose des activités sportives et sociales en plein air, contribuant à une meilleure inclusion des seniors.

Selon Issa Al Sabousi, Directeur du programme des Années des Émirats, les institutions nationales jouent un rôle fondamental dans la réussite de l’« Année de la communauté » par leur soutien aux initiatives et leur engagement pour la responsabilité sociétale. Il souligne l’alignement du projet avec « Nous les Émirats 2031 », une vision qui célèbre l’identité nationale et invite à la participation active à la trajectoire de développement.

Al Sabousi a également déclaré que cette initiative marque une invitation collective à bâtir une société solidaire, prête à relever les défis de demain et à consolider la place des Émirats parmi les nations les plus avancées à l’horizon 2071.