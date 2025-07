La police de Dubaï arrête et extrade vers la Belgique trois fugitifs recherchés pour crime organisé transfrontalier

DUBAÏ, 13 juillet 2025 (WAM) – La police de Dubaï a procédé à l’arrestation et à l’extradition vers les autorités belges de trois individus figurant parmi les principaux suspects dans des affaires de crime organisé transfrontalier.

Les trois ressortissants belges, inscrits sur la liste des personnes les plus recherchées par l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), ont été appréhendés sur la base de notices rouges émises par INTERPOL.

Identifiés comme Mathias Akyazili, Giorgi Faes et Othman El Ballouti, les suspects font l’objet de graves accusations, notamment d’appartenance à un gang criminel notoire, de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, de vols à main armée et de traite des êtres humains.

Leur extradition a été rendue possible grâce à une enquête rigoureuse menée par le Département général des enquêtes criminelles de la police de Dubaï, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, à la suite d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités belges et transmis au ministère de la Justice des Émirats arabes unis, autorité centrale compétente en matière de coopération judiciaire internationale.

Toutes les procédures juridiques et judiciaires requises ont été scrupuleusement respectées avant de procéder à l’extradition.

La police de Dubaï a souligné que cette intervention rapide illustre son engagement en faveur d’une coopération étroite avec les agences de maintien de l’ordre à l’échelle mondiale pour lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité organisée transnationale. Ces efforts concertés contribuent au renforcement d’un cadre de sécurité internationale solide, favorisant l’échange de bonnes pratiques et d’expertises policières, dans le but de garantir la sécurité des communautés dans le monde entier.