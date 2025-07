La ministre belge de la Justice salue les efforts des Émirats arabes unis et leur coopération judiciaire

ABOU DHABI, 13 juillet 2025 (WAM) – Abdullah bin Sultan Al Nuaimi, ministre de la Justice des Émirats arabes unis, et Annelies Verlinden, ministre de la Justice du Royaume de Belgique, se sont entretenus par téléphone le 13 juillet, à la suite de l’arrivée en Belgique d’un avion transportant trois individus recherchés, extradés depuis les Émirats, dont Othman El Ballouti et Giorgi Faes.

Ces extraditions ont été exécutées conformément aux décisions rendues par la Cour de cassation de Dubaï et en vertu des accords bilatéraux en matière d’extradition signés entre les Émirats arabes unis et la Belgique.

Les deux ministres ont souligné que cette opération reflète un engagement commun fort et durable en faveur de l’état de droit, de la coopération judiciaire internationale et de la lutte contre le crime organisé transnational et la violence liée au trafic de stupéfiants. Ils ont salué cette évolution comme un jalon majeur dans le renforcement du partenariat juridique entre les deux pays et dans leur volonté partagée de traduire en justice les personnes accusées de crimes graves.

La ministre Verlinden a exprimé sa sincère reconnaissance aux autorités émiriennes pour leurs efforts continus et leur soutien actif en faveur du renforcement de la coopération judiciaire bilatérale. Elle a salué le rôle déterminant des autorités judiciaires et des services de sécurité des Émirats dans le déroulement du processus d’extradition, et a souligné la position ferme des Émirats en soutien aux efforts de la Belgique pour traduire les criminels en justice. Elle a également rappelé l’importance des accords d’extradition signés entre les deux pays en décembre 2021 et entrés en vigueur en novembre 2022.

De son côté, le ministre Al Nuaimi a réaffirmé l’engagement des Émirats arabes unis à consolider leur coopération judiciaire avec la Belgique, soulignant l’importance de la collaboration internationale dans la lutte contre la criminalité transnationale et pour garantir que la justice soit rendue dans le respect des cadres juridiques internationaux.