Macron annonce un doublement du budget de la Défense d’ici 2027

PARIS, 13 juillet 2025 (WAM) – Le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé dimanche soir une accélération notable des dépenses nationales de défense, avec un budget désormais fixé à 64 milliards d’euros dès 2027, contre l’échéance initialement prévue à l’horizon 2030.

Cette déclaration est intervenue lors de son allocution traditionnelle adressée aux forces armées à la veille de la fête nationale du 14 juillet, dans un contexte international que le chef de l’État a qualifié de « profondément préoccupant » sur le plan sécuritaire.

Le président Macron a précisé que cette hausse budgétaire ne serait pas financée par l’endettement, mais par la stimulation de l’économie nationale. Une enveloppe supplémentaire de 3,5 milliards d’euros sera mobilisée en 2026, suivie de 3 milliards d’euros en 2027, portant ainsi les dépenses de défense à un niveau quasiment doublé par rapport à 2017.

Ce financement renforcé visera à pallier plusieurs lacunes critiques, notamment les pénuries de munitions, et à soutenir le développement d’armements intelligents et de précision, ainsi que de capacités renforcées dans les domaines des drones, de la défense spatiale et de la guerre électronique. Le budget couvrira également la modernisation des systèmes de défense aérienne terrestre.

Par ailleurs, le président français a chargé le ministre des Armées d’engager un dialogue stratégique avec les partenaires européens sur l’avenir de la dissuasion nucléaire française. Les conclusions de cette concertation devront être remises d’ici la fin de l’année.