SOCOTRA, 14 juillet 2025 (WAM) – Des équipes de terrain des Émirats arabes unis et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en étroite coordination avec le ministère yéménite de la Santé publique et de la Population, ont achevé la première phase d’une évaluation sanitaire de base sur l’île de Socotra.

Cette opération, lancée fin mai, constitue la première étape d’un programme pluriannuel visant à réduire de 20 % la mortalité liée à la malnutrition et aux défaillances du système de santé au cours des deux à cinq prochaines années. L’évaluation initiale a couvert 38 zones de recensement réparties sur 29 sous-districts de l’île.

Selon les premiers résultats, 93 % des établissements de santé ciblés ont été visités. Les équipes ont recueilli des données auprès de 4.214 ménages dans le cadre du recensement, réalisé plus de 930 entretiens avec des aidants familiaux, pris des mesures anthropométriques sur les enfants et mères éligibles, dépassant les objectifs initiaux, et animé 12 groupes de discussion avec différentes composantes de la communauté.

Les 15 entretiens prévus avec des informateurs clés représentant les autorités locales et nationales, les agences donatrices et les organisations des Nations unies ont également été menés à bien. Par ailleurs, 546 entretiens de sortie ont été réalisés auprès de bénéficiaires de soins de santé, afin d’évaluer la qualité perçue des services.

L’évaluation entre désormais dans sa phase d’analyse, de vérification et de nettoyage des données. Elle aboutira à un rapport final sur l’état de santé maternelle et infantile, la situation nutritionnelle, la préparation des structures de santé aux urgences et leur niveau de performance. Ce rapport guidera les prochaines étapes de planification fondée sur des données probantes.

Les phases suivantes du projet incluront la fourniture de matériel médical et non médical, le déploiement d’experts techniques, la formation de personnel de santé, et des campagnes de sensibilisation communautaire. Ces initiatives seront menées en coordination avec le ministère yéménite de la Santé, l’OMS et d’autres partenaires, en cohérence avec les stratégies nationales de santé.

Ce projet incarne l’approche humanitaire fondée sur les données adoptée par les Émirats arabes unis, qui privilégient la coopération avec les organisations internationales pour améliorer durablement les indicateurs de santé publique des populations vulnérables.