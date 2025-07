Cheikha Mariam bint Mohamed bin Zayed nommée présidente de la Fondation Mohamed bin Zayed pour l’humanité

ABOU DHABI, 14 juillet 2025 (WAM) – Sous la directive de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikha Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan a été nommée présidente de la Fondation Mohamed bin Zayed pour l’humanité, tandis que Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan en assurera la vice-présidence.

Placée sous la direction de Cheikha Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-présidente du Bureau présidentiel pour les projets nationaux, et de Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président du Bureau présidentiel pour les affaires spéciales, la fondation poursuivra la vision humanitaire de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan à travers des programmes et initiatives variés.

Dans une déclaration à cette occasion, Cheikha Mariam a affirmé : « La Fondation Mohamed bin Zayed pour l’humanité incarne l’héritage philanthropique de notre nation et la vision de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. C’est un honneur de poursuivre cet engagement en faveur du service de l’humanité, en investissant dans les fondements du progrès humain pour permettre à chacun, partout dans le monde, de s’épanouir. »

La fondation vise à promouvoir le potentiel humain, à soutenir les priorités mondiales en matière de santé, et à élargir les opportunités offertes aux communautés les plus vulnérables à travers le monde. Elle concentre aujourd’hui ses efforts sur des initiatives durables dans les domaines de la santé mondiale et du développement inclusif, en investissant dans des solutions innovantes qui autonomisent les individus et les communautés, favorisant ainsi la prospérité et le progrès.

D’ici cinq ans, la Fondation Mohamed bin Zayed pour l’humanité ambitionne d’atteindre plus de 500 millions de personnes dans plus de 50 pays répartis en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.