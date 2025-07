Le ministère de l'Énergie et des Infrastructures lance un projet stratégique de développement de la route des Émirats

ABOU DHABI, 14 juillet 2025 (WAM) – Le ministère de l'Énergie et des Infrastructures a annoncé le lancement d’un projet majeur visant à développer et accroître la capacité de la route des Émirats, dans le cadre d’un plan national global de lutte contre la congestion routière.

Ce projet stratégique s’inscrit dans la volonté des Émirats arabes unis de bâtir une infrastructure intelligente, résiliente et durable, à même de soutenir les objectifs de croissance économique, d’améliorer la qualité de vie et de renforcer l’efficacité du réseau routier fédéral.

Réalisé en collaboration avec les autorités locales, le projet devrait produire des résultats tangibles, notamment une amélioration notable de la mobilité, du transport de marchandises et de la fluidité des services à travers le pays.

L’initiative prévoit l’élargissement de la route sur une distance de 25 kilomètres – de l’échangeur Al Badee à Charjah jusqu’à l’émirat d’Oumm Al Qaïwaïn – passant de trois à cinq voies dans chaque direction. Cette extension portera la capacité de la route à environ 9 000 véhicules par heure, soit une augmentation de 65 %.

Le projet comprend également la modernisation complète de l’échangeur n°7 avec la construction de six ponts directionnels d’une longueur totale de 12,6 kilomètres, pour une capacité combinée de 13 200 véhicules par heure. Par ailleurs, des voies de desserte de 3,4 kilomètres seront aménagées de part et d’autre de la route principale.

D’un coût estimé à 750 millions d’AED, les travaux devraient débuter en septembre 2025 pour une durée de deux ans. Ils visent à fluidifier la circulation, garantir les normes de sécurité les plus élevées pour les usagers et réduire jusqu’à 45 % le temps de trajet entre Ras el Khaïmah, Oumm Al Qaïwaïn, Charjah et Dubaï, et inversement.

En tant que solution essentielle à la congestion routière, ce projet renforcera l’efficacité du réseau, réduira les embouteillages et contribuera à une meilleure qualité de service sur l’une des artères les plus fréquentées du pays. Il est mis en œuvre selon les normes internationales les plus strictes en matière d’ingénierie des infrastructures, assurant performance, sécurité et durabilité.

Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministre de l’Énergie et des Infrastructures, a affirmé que ce projet reflète les efforts du ministère pour fournir des solutions pratiques et durables aux problèmes de circulation, soulignés lors des Réunions annuelles du gouvernement des Émirats arabes unis comme un axe prioritaire du développement national.

Il a déclaré : « Ce projet constitue une avancée majeure dans la concrétisation de la vision nationale d’un réseau routier intégré, répondant aux besoins de la population et du développement économique. En améliorant l’efficacité des routes et en modernisant les principaux échangeurs, nous contribuons à réduire les temps de trajet, à accroître la satisfaction des usagers et à soutenir le développement durable grâce à une meilleure fluidité du trafic. »

Il a ajouté que cette initiative s’inscrit dans une vision globale d’amélioration des infrastructures de transport, conforme aux standards d’ingénierie les plus élevés, positionnant les Émirats parmi les pays pionniers en matière d’infrastructures durables et en ligne avec les Objectifs de développement durable (ODD).

De son côté, l’ingénieur Hassan Al Mansouri, sous-secrétaire aux affaires des infrastructures et des transports, a souligné que le projet met l’accent sur la durabilité à long terme et la planification avancée. Il contribuera à améliorer sensiblement le trafic, en particulier pour les déplacements interurbains à travers les Émirats.

Il a rappelé que la route des Émirats constitue l’un des axes fédéraux majeurs gérés par le ministère de l'Énergie et des Infrastructures.