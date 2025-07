RAKEZ enregistre une hausse de 43 % des nouvelles immatriculations d'entreprises au premier semestre 2025

RAS AL KHAIMAH, 14 juillet 2025 (WAM) — Zone économique de Ras Al Khaimah : une hausse de 43 % des nouvelles entreprises au premier semestre 2025

La Zone économique de Ras Al Khaimah (RAKEZ) a enregistré une croissance remarquable de 43 % des immatriculations de nouvelles entreprises au premier semestre 2025, par rapport à la même période en 2024.

Entre janvier et juin de cette année, 8 506 entreprises ont rejoint le monde des affaires de RAKEZ, contre 5 933 au cours des six premiers mois de l’année précédente, marquant une avancée significative dans la trajectoire de croissance de la zone économique.

Commentant cette dynamique, Ramy Jallad, PDG du groupe RAKEZ, a déclaré : « Cette progression reflète la confiance des investisseurs dans RAKEZ et dans l’émirat de Ras Al Khaimah dans son ensemble. Notre engagement continu en faveur d’un environnement propice, flexible et dynamique attire de plus en plus d'entrepreneurs et d'entreprises du monde entier. »

Il a ajouté : « Grâce à l’expansion de nos services numériques, au développement de notre portefeuille de services à valeur ajoutée, au lancement de pôles sectoriels spécialisés et à la mise en place de formules compétitives, nous veillons à offrir aux entreprises les conditions optimales pour leur croissance et leur réussite. RAKEZ s’inscrit pleinement dans une vision stratégique, une excellence opérationnelle et une volonté affirmée de développement durable, qui en font un acteur clé de la future dynamique économique des Émirats. »

Les nouveaux enregistrements concernent principalement des secteurs stratégiques tels que les conseils en gestion, en information et en marketing, le commerce électronique, le négoce général, la restauration et les matériaux de construction. Ces secteurs bénéficient de l’infrastructure robuste, des procédures simplifiées, des avantages concurrentiels et de l’environnement propice aux affaires offerts par RAKEZ.

L’Inde figure en tête des nationalités d’investisseurs, représentant 43 % des nouvelles inscriptions, suivie du Pakistan, du Royaume-Uni, de l’Égypte et des Philippines.

Forte de cette dynamique soutenue, RAKEZ compte désormais une communauté florissante de plus de 35 000 entreprises actives issues de plus de 100 pays, consolidant son statut de pôle industriel et commercial de premier plan dans la région. La zone économique réaffirme son engagement à soutenir l'entrepreneuriat, stimuler la croissance économique et faire de Ras Al Khaimah un centre mondial de l'innovation et de l’investissement.