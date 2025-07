Réouverture de la grotte de Jeita au public à partir du 15 juillet, au Liban

ABOU DHABI, 15 juillet 2025 (WAM/ANN) – La grotte de Jeita, l’un des joyaux naturels et touristiques du Liban, rouvrira ses portes aux visiteurs à compter du 15 juillet, ont annoncé conjointement le ministère libanais du Tourisme et la municipalité de Jeita, selon l’Agence nationale de l’information du Liban (ANN).

Cette décision intervient après un accord conclu entre les deux parties, qui permettra de relancer les activités touristiques sur le site. Des travaux de maintenance et de remise à niveau ont été engagés par la municipalité, incluant la rénovation du téléphérique et des installations annexes, afin de garantir une expérience optimale aux visiteurs durant la haute saison estivale.

L’inauguration officielle de la grotte est prévue pour le 21 juillet, sous le haut patronage du président de la République, le général Joseph Aoun, représenté par la ministre du Tourisme, Laura El Khazen Lahoud. Cette cérémonie souligne l’importance de la grotte de Jeita en tant que patrimoine naturel national et site touristique emblématique.

Une merveille géologique au cœur du Liban

Située dans le district de Kesrouane, à environ 20 kilomètres au nord de Beyrouth, la grotte de Jeita se compose de deux niveaux superposés : la grotte supérieure et la grotte inférieure. Elle est célèbre pour ses formations calcaires spectaculaires, façonnées par des milliers d’années d’infiltration d’eau karstique.

Découverte en 1836 par le missionnaire américain William Thomson, la grotte inférieure fut d’abord explorée sur 50 mètres, puis progressivement cartographiée dans sa totalité. Elle est aujourd’hui accessible par bateau sur une rivière souterraine.

La grotte supérieure, quant à elle, a été découverte en 1958 et ouverte au public en janvier 1969 grâce au travail du sculpteur et ingénieur libanais Ghassan Klink. Elle offre aux visiteurs une promenade à pied à travers des cavernes majestueuses, ornées de stalactites et de stalagmites d'une beauté saisissante. Elle a également accueilli plusieurs événements artistiques de renommée internationale, dont des concerts de musique contemporaine organisés à l’intérieur même de ses cavités.

Candidate à un moment donné pour figurer parmi les sept merveilles naturelles du monde, la grotte de Jeita reste une attraction incontournable du Liban, symbole de son riche patrimoine naturel.

La réouverture de ce site emblématique témoigne de l’engagement des autorités libanaises à préserver et valoriser leurs ressources naturelles dans une perspective de développement durable et de relance du tourisme vert.