Etihad Airways annonce sept nouvelles destinations pour renforcer la connectivité directe avec Abou Dhabi

ABOU DHABI, 15 juillet 2025 (WAM) – Etihad Airways a annoncé ce lundi l’ajout de sept nouvelles destinations à son réseau, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer les liaisons aériennes directes depuis et vers Abou Dhabi.

Selon un communiqué de presse de la compagnie, les nouvelles lignes relieront la capitale émirienne à Almaty (Kazakhstan), Bakou (Azerbaïdjan), Bucarest (Roumanie), Médine (Arabie saoudite), Tbilissi (Géorgie), Tachkent (Ouzbékistan) et Erevan (Arménie). Cette expansion viendra consolider le rôle d’Abou Dhabi en tant que carrefour régional de la culture, du tourisme et du commerce.

La vente des billets pour ces nouvelles destinations sera lancée dans les prochains jours. Le lancement effectif des vols est prévu pour mars 2026, à l’exception de la liaison vers Médine, qui débutera dès novembre 2025.

Avec ces ajouts, le total des nouvelles destinations d’Etihad Airways pour l’année 2025 atteint 29, incluant à la fois des vols réguliers et des liaisons saisonnières annoncées précédemment.

Antonoaldo Neves, Président-directeur général d’Etihad Airways, a déclaré : « Nous souhaitons attirer davantage de passagers sur les vols directs vers Abou Dhabi. Ces nouvelles routes nous connectent à des marchés à forte croissance et à grande richesse culturelle, et contribueront à stimuler la demande dans les secteurs du tourisme et des échanges commerciaux dans la capitale des Émirats. »

La stratégie d’expansion d’Etihad Airways s’inscrit dans la vision de faire d’Abou Dhabi une plaque tournante mondiale dynamique et accessible, en lien avec les priorités économiques et culturelles des Émirats arabes unis.