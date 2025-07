Mille athlètes attendus au Championnat du monde des Arts Martiaux Mixtes à Al Ain

ABOU DHABI, 15 juillet 2025 (WAM) – La Fédération des Émirats pour le jiu-jitsu et les arts martiaux mixtes (MMA) poursuit ses préparatifs intensifs en vue d'accueillir la 6e édition du Championnat du monde junior de MMA, qui se déroulera dans la ville d’Al Ain du 21 au 27 juillet, avec la participation de plus de 1 000 athlètes représentant 60 pays – un chiffre record qui reflète la notoriété croissante de la compétition sur la scène internationale.

Cette édition marque la première organisation de l'événement à Al Ain, tandis que les Émirats arabes unis en assurent l’accueil pour la quatrième année consécutive. La participation a connu une progression spectaculaire depuis la troisième édition tenue en 2022, qui avait rassemblé 200 athlètes. Ce développement témoigne du succès croissant de la compétition et du rôle central joué par les Émirats dans son rayonnement mondial, en tant que plateforme privilégiée pour les jeunes talents des arts martiaux mixtes.

Parmi les nations phares figurent l’Ukraine, détentrice du titre, le Royaume-Uni, l’Ouzbékistan, l’Arménie, et les Émirats arabes unis.

Mohamed bin Dalmouj Al Dhaheri, membre du conseil d’administration de la Fédération émirienne de jiu-jitsu et MMA et président de la Commission des arts martiaux mixtes, a déclaré que les préparatifs avancent selon un plan global englobant les aspects organisationnels, logistiques et techniques, en coordination avec divers partenaires nationaux et internationaux, afin d’assurer une édition exemplaire, à la hauteur du prestige des Émirats arabes unis dans l’accueil de grands événements sportifs.

Il a souligné que cette édition enregistre une participation sans précédent, confirmant la dynamique de croissance du tournoi, et renforçant son rôle de tremplin mondial pour la formation des champions de demain dans le MMA.

Al Dhaheri a également précisé que le tournoi offrira une expérience complète aux athlètes, délégations et spectateurs, tant au niveau des compétitions que des activités culturelles et de divertissement proposées en parallèle, contribuant ainsi à positionner l’événement comme un rendez-vous sportif international incontournable.

Parallèlement, l’équipe nationale poursuit sa préparation au sein d’un camp d’entraînement en Thaïlande, avec pour objectif d’élever le niveau physique et technique de ses athlètes en vue d’un parcours honorable, illustrant le développement du MMA aux Émirats et la volonté de se hisser sur les podiums de cette édition.