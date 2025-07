Ducab fournit des câbles haute performance pour un hôpital de pointe à Hong Kong

DUBAÏ, 15 juillet 2025 (WAM) – Le groupe Ducab a remporté un contrat majeur pour électrifier l’un des plus grands projets hospitaliers de Hong Kong à ce jour : l’hôpital de soins aigus situé dans la zone de développement de Kai Tak.

Ce partenariat a été annoncé dans le cadre de la participation du groupe à « Build4Asia 2025 », un événement de référence dans les domaines de la sécurité, de la construction et du génie électrique, qui se tient à Hong Kong du 15 au 17 juillet.

Ducab assurera la fourniture de plus de 40 000 kilomètres de câbles de bâtiment XL-LSZH haute performance, ainsi que plus de 15 000 kilomètres de câbles ignifuges FLAM BICC 1, conçus pour garantir un haut niveau de sécurité dans les applications critiques.

L’entreprise livrera également des câbles blindés à gaine LSZH conformes à la norme BS 6724, en plus de câbles ignifuges spécialisés FLAM BICC 6, afin d’assurer l’intégrité des systèmes même en cas d’urgence.

Commentant cette annonce, Charles Edouard Mellagui, PDG de Ducab Cables Business, a déclaré : « Le projet hospitalier de Kai Tak illustre parfaitement notre engagement à accompagner les besoins croissants en infrastructures en Asie, à un moment où le secteur de la santé figure parmi les priorités gouvernementales. Les établissements de santé exigent des standards élevés de sécurité et de fiabilité, et nos solutions de câblage ignifuges et à faible émission de fumée constituent un socle essentiel pour ces environnements critiques. »

L’implication de Ducab dans ce projet témoigne de sa mission de soutien aux infrastructures vitales au-delà des frontières, ainsi que de ses capacités d’exportation à l’échelle mondiale, répondant aux normes et spécifications internationales les plus exigeantes.