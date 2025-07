dnata déploie des véhicules autonomes à Dubaï World Central pour optimiser les opérations aéroportuaires

DUBAÏ, 15 juillet 2025 (WAM) – Le fournisseur mondial de services aériens et touristiques dnata a annoncé le déploiement d’une flotte de véhicules autonomes à Dubaï World Central - Aéroport international Al Maktoum (DWC), marquant une étape importante dans l’introduction de technologies de nouvelle génération dans les opérations au sol.

Dnata exploite désormais six tracteurs électriques autonomes de modèle EZTow, développés par TractEasy, sur le site de DWC. Jusqu’à présent, le transport des bagages entre le terminal et les avions reposait sur des conducteurs humains soumis à d’importantes contraintes de temps. Grâce à ces nouveaux véhicules autonomes, ce processus est désormais rationalisé : chaque tracteur peut tracter jusqu’à quatre conteneurs de bagages (ULD) à une vitesse maximale de 15 km/h, en suivant des itinéraires prédéfinis.

Ce déploiement permet à dnata de redéployer les agents auparavant affectés à la conduite des tracteurs vers des tâches à plus forte valeur ajoutée, soutenant ainsi une rotation plus rapide des appareils. L’autonomie de conduite contribue également à réduire les risques d’erreur humaine, améliorant la sécurité des opérations côté piste.

Ce projet, d’une valeur de 6 millions d’AED (1,6 million de dollars), commence avec un niveau d’autonomie 3, nécessitant une supervision humaine minimale, avant une montée en niveau 4 – autonomie complète dans un environnement contrôlé – prévue pour le début de l’année 2026.

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre d’une collaboration de plus d’un an entre dnata, TractEasy, les Aéroports de Dubaï et l’Autorité générale de l’aviation civile (GCAA). Ensemble, ils ont œuvré à la mise en place d’un cadre réglementaire pour les opérations des véhicules autonomes en zone aéroportuaire, un domaine encore largement non réglementé à l’échelle mondiale.

Au-delà de leur usage opérationnel quotidien, ces véhicules serviront également de banc d’essai pour affiner les modèles d’exploitation autonomes dans le domaine de la manutention au sol. L’objectif est de définir les solutions les plus efficaces en vue d’un déploiement plus large, notamment dans la perspective de l’expansion du DWC, appelé à devenir le plus grand aéroport du monde avec une capacité annuelle de 260 millions de passagers et 12 millions de tonnes de fret.

Jaffar Dawood, vice-président principal de la division des opérations aéroportuaires aux Émirats chez dnata, a déclaré : « Alors que les véhicules autonomes étaient jusqu’ici limités à des essais, ce déploiement les intègre désormais aux opérations régulières. Dans un contexte de reprise soutenue du trafic aérien, l’automatisation peut jouer un rôle clé dans la construction d’infrastructures plus intelligentes, plus sûres et plus résilientes. »

De son côté, Rich Reno, PDG de TractEasy, a affirmé : « L’adoption des équipements de soutien au sol autonomes est en pleine ascension. TractEasy est fier de s’associer à un acteur de premier plan tel que dnata pour tracer une voie sûre et efficace vers l’autonomie dans l’industrie. »