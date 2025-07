Etihad Airways conclut un accord de partage de code avec Sky Express pour renforcer les liaisons vers les îles grecques

ABOU DHABI, 15 juillet 2025 (WAM) – Etihad Airways a annoncé la signature d’un accord de partage de code avec la compagnie aérienne régionale grecque Sky Express, offrant ainsi aux voyageurs un accès étendu à 24 destinations dans les îles grecques, ainsi qu’à trois villes supplémentaires en Europe de l’Est via Athènes.

Dans un communiqué publié ce mardi, Etihad a précisé que cet accord est entré en vigueur le 10 juillet 2025.

Aux termes de ce partenariat, Etihad placera son code sur les vols opérés par Sky Express au départ d’Athènes, permettant aux passagers de rejoindre facilement les plus célèbres îles grecques, notamment la Crète, Rhodes, Mykonos, Santorin et Kos, ainsi que des destinations touristiques émergentes telles que Corfou, Paros et Thessalonique.

Commentant cette annonce, Arik De, directeur général des revenus et des affaires commerciales d’Etihad Airways, a déclaré : « Le vaste réseau insulaire de Sky Express complète notre desserte d’Athènes, en offrant aux passagers une connexion fluide vers certaines des plus belles destinations de la Méditerranée via une seule réservation. »

Pour sa part, Gerasimos Skaltsas, directeur général des affaires commerciales chez Sky Express, a affirmé : « Cette coopération avec Etihad Airways renforce notre réseau de liaisons, tout en consolidant la position d’Athènes comme hub régional stratégique. »

Cet accord s’inscrit dans la stratégie d’expansion d’Etihad visant à renforcer sa connectivité internationale en s’appuyant sur des partenariats ciblés, tout en répondant à la demande croissante pour des destinations estivales en Méditerranée.